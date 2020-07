Land fördert Sozialwohnungen in Gießen mit 1,9 Millionen Euro

Los geht's: Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz und Wohnbau-Geschäftsführerin Dorothee Haberland bei der Grundsteinlegung Anfang Juni. Archivfoto: Schäfer

Giessen (red). Mit einem Darlehen über 1,5 Mio. Euro und einem Finanzierungszuschuss von rund 371 000 Euro unterstützt das Land Hessen die Wohnbau Gießen beim Bau von 20 Sozialwohnungen im Passivhaus-Standard. Dies teilte Wirtschafts- und Wohnungsbauminister Tarek Al-Wazir am Dienstag mit. Die Stadt beteiligt sich mit einem Darlehen von 200 000 Euro und einem Zuschuss von 400 000 Euro. Ferner gewährt das Land einen Zinszuschuss zu einem KfW-Darlehen über 1,1 Millionen Euro.

Die geförderten Ein-, Zwei- und Vier-Zimmerwohnungen in der Trieb 5 am Philosophenwald sind 44 bis 82 Quadratmeter groß und haben als Passivhaus einen sehr geringen Wärmebedarf. Mieterinnen und Mieter zahlen dafür lediglich einen Zuschlag von 30 Cent auf die Anfangshöchstmiete von 6,50 Euro pro Quadratmeter, die sie bei den Nebenkosten wieder einsparen. Die Fertigstellung ist für 2021 geplant. "Mit diesem Neubau schließen wir die letzte Möglichkeit in diesem Quartier, neuen Wohnraum zu schaffen, schließen wir hiermit doch die Baulücke Trieb 5 in der Nähe von anderen bereits energetisch sanierten Wohnhäusern unseres Unternehmens", sagte Dorothee Haberland, Geschäftsführerin der Wohnbau Gießen GmbH.

"Unser Ziel ist, dass jede und jeder in Hessen eine Wohnung zu einem angemessenen Preis finden kann", sagte Minister Al-Wazir. "Dafür stellen wir bis 2024 rund 2,2 Mrd. Euro zur Verfügung. Aber ebenso kommt es darauf an, nachhaltig zu bauen. Energieeffizienz und Bezahlbarkeit schließen sich nicht aus, das sieht man auch in Gießen. Die Mieterinnen und Mieter profitieren ebenso wie die Umwelt."