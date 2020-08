Landesehrenbrief für Dirk Wünsch

Jetzt teilen:

gießen/ Mücke (ja). Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz ist dem Wunsch nachgekommen, den Landesehrenbrief an Bürgermeister Andreas Sommer aus Mücke weiterzureichen, um ihn an der Wirkungsstätte des Gießeners Dirk Wünsch in Mücke zu überreichen. Dort ist Wünsch seit über 30 Jahren dem TSV Groß-Eichen und insbesondere der Rhönrad-Abteilung eng verbunden.

Der Landesehrenbrief sei sichtbarer Ausdruck und Wertschätzung für besonderes ehrenamtliches Engagement im Bereich der demokratischen, sozialen oder kulturellen Gestaltung der Gesellschaft, betonte Grabe-Bolz in ihrem Glückwunschschreiben. Bürgermeister Sommer ging bei der Verleihung auf das vielfältige Engagement von Wünsch ein: Seit 1986 ist er ehrenamtlicher Trainer im Rhönradturnen, davon war er vier Jahre bei der TG Laubach und wechselte dann zum TSV Groß-Eichen, wo er noch heute als Trainer tätig ist. Von 2008 bis 2017 war er Abteilungsleiter im Rhönradturnen beim TSV Groß-Eichen und von 1993 bis 2002 bekleidete er das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden beim TSV Groß-Eichen.

Von 2002 bis 2011 war Dirk Wünsch Vorsitzender und seit 2017 bis heute hat er das Amt wieder inne. Seit 1990 ist Wünsch Mitglied im Ausbildungsteam des Hessischen Turnerverbandes, von 1992 bis 1998 Landesfachwart Rhönradturnen und von 1990 bis 2005 D-Kader-Trainer. Des Weiteren ist er seit 2008 Beauftragter für Rhönradturnen im Turngau Mittelhessen.

Auch auf internationalem Parkett war Dirk Wünsch zu Hause: 2008 und 2009 als Mitglied im Organisations-Komitee des Internationalen Deutschen Turnfestes und hatte die Leitung der Wettkämpfe Rhönradturnen inne. Von 2012 bis 2015 war er Beauftragter für Aus- und Fortbildung im Technischen Komitee Rhönradturnern des Deutschen Turner-Bundes. Von 2012 bis 2015 arbeitete er als Beauftragter für Aus- und Fortbildung im Technischen Komitee Rhönradturnen des Deutschen Turner-Bundes. Von 1991 bis 2001 unterhielt er eine Zusammenarbeit mit dem internationalen Rhönrad-Turnverband bei internationalen Lehrgängen, Trainingslagern sowie bei der Ausrichtung der Europameisterschaft und der Weltmeisterschaft im Rhönradturnen. Mit seinen vielen Rhönradturnern konnte Dirk Wünsch hochkarätige Ehrungen einheimsen. Foto: Schütt-Frank