Landesweiter Warnstreik auch in Gießen

Streikaufzug auch in Gießen: Verdi hat dabei insbesondere wissenschaftliche Hilfskräfte im Fokus.

GIESSEN - Die Forderungen sind meist klar, die Spielregeln grundsätzlich auch. Dass Tarifverhandlungen nicht immer sofort den gewünschten Erfolg erzielen, das wissen beide Seiten des Verhandlungstisches. Das, was die Landesregierung den rund 150 000 betroffenen Beschäftigten nun anbietet und vor allem wie sie reagiert, ist für Gewerkschaftssekretär Peter Wadakur jedoch blanker Hohn. "Der Innenminister wollte am Donnerstag zur zweiten Tarifrunde nach Dietzenbach kommen. Um elf Uhr. Jetzt musste er das wegen eines wichtigen Termins um zwei Stunden verschieben. Was kann denn wichtiger sein als das Schicksal von 150 000 Tarifbeschäftigten?", so der Gewerkschafter.

Die anwesenden Berufsvertretungen bei der Kundgebung auf dem Kirchenplatz in Gießen - etwa 100 Streikende nahmen daran teil - richteten am Dienstagvormittag klare Forderungen in Richtung Landesregierung: eine Lohnerhöhung von fünf Prozent, mindestens um 175 Euro, da dies vor allem den unteren Lohngruppen neue Perspektiven biete. "Wir verlangen auch das Recht auf mobiles Arbeiten. Das ist tariflich nämlich nicht geregelt", appellierte Wadakur. Darüber hinaus rückt der landesweite Warnstreik insbesondere die Studierenden und die wissenschaftlichen Hilfskräfte in den Fokus. Der hohe Anteil von temporären Arbeitsverträgen in der Branche bereitet sowohl Gewerkschaft als auch den Mitarbeitern selbst immer wieder Kopfschmerzen. "90 bis 95 Prozent der Arbeitsverträge dort sind befristet. Das ist ein Unding", meint der Gewerkschafter. Zudem komme noch hinzu, dass die studentischen Hilfskräfte in den Geltungsbereich der Tarifverträge aufgenommen werden sollen, doch dort würden sich Wissenschaftsministerium und Hochschulen gegenseitig den "Schwarzen Peter" zuschieben"Die Mitarbeiter machen 'normale' Arbeit für wenig Entlohnung. Zwar stehen die Chancen für die Studis nicht so gut, aber wir müssen es probieren."

Der Landesbezirksleiter von Verdi Hessen, Jürgen Bothner, schloss sich seinem Vorredner an: "Ein Warnstreik ist die einzig richtige Antwort in Richtung Landesregierung", resümierte er die gescheiterte erste Tarifrunde. Zwar habe die Gewerkschaft das Lob des Innenministers Peter Beuth vernommen, doch den netten Worten müssten nun Taten folgen. "Von verbaler Wertschätzung könnt ihr euch nichts kaufen. Wir fordern gute Löhne für gute Arbeit", so Bothner. Davon sollen künftig auch die Auszubildenden profitieren: Die Gewerkschaft forderte eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 100 Euro und eine unbefristete Übernahme nach bestandener Abschlussprüfung. "Für gute Arbeit und gute Leute kann man guten Lohn erwarten." Streik und Tarifverhandlungen seien Kern der Gewerkschaftstätigkeit und gerade bei einem Streik gelte es, die Kräfte zu bündeln und Solidarität zu zeigen. "Wir müssen gemeinsam kämpfen für die Anerkennung unserer Arbeit."

Die massenhafte Befristung von Arbeitsverträgen sei zu einem Problem geworden, die Arbeitgeber würden sich damit einfach die soziale Verantwortung entledigen. "Hochschulmitarbeiter brauchen Sicherheit. Sachgrundlose Befristungen darf es nicht geben", bekräftigte Bothner. Peter Beuth und Ministerpräsident Volker Bouffier spielen nach Ansicht des Redners auf Zeit - und zwar "auf den Rücken der Arbeitnehmer". Die stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Hessen, Simone Claar, prognostiziert: "Wir können uns kommendes Semester auf unbezahlte Mehrarbeit einstellen." Die Hochschule funktioniere zwar, aber unter welchen Bedingungen? "Das Land muss in Beschäftigte investieren. Die Bildung muss dem Land mehr Wert sein, denn Bildung ist die Zukunft."

Nur Sachmittel

Das betonte nochmals der Landessprecher der GEW-Studis, Henning Tauche. Die über 15 000 studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräfte in Hessen machten etwa ein Drittel aller Beschäftigten an Hochschulen aus. "Trotzdem werden wir nicht als Beschäftigte gezählt, denn für die Hochschulen sind wir nur Sachmittel", erklärt der Student. Die Hochschulen, so Tauche, wären ohne die Hilfskräfte einfach undenkbar. Die Löhne für die befristeten Mitarbeiter lägen an einigen hessischen Hochschulen kaum über dem Mindestlohn, prangerte er an. Viele Studierende können sich somit die Beschäftigung als Hilfskraft schlichtweg nicht leisten. Existenzsichernde Löhne für die studentischen Beschäftigten geht nach Einschätzung von Tauche nur über einen Weg. "Deshalb fordern wir Innenminister Beuth auf: Machen Sie den Weg frei für einen Tarifvertrag für Studentische Hilfskräfte."