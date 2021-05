„Landfraß“-Proteste gab es schon in den 60ern

Große Ackerflächen mit gutem Boden sind typisch für die Lützellindener Gemarkung. Die Umwandlung in Gewerbeflächen stieß daher auf Ablehnung – mit Erfolg. (Foto: Jung)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN-LÜTZELLINDEN - Proteste um den Flächenverbrauch in der Gemarkung Lützellinden, auch als „Landfraß“ bezeichnet, gab es nicht nur in jüngster Zeit. Schon in den 1960er Jahren gingen die Landwirte auf die Barrikaden, als es darum ging, große Ackerflächen für andere Zwecke als die der Landwirtschaft in Anspruch zu nehmen. „Eine Handvoll Ackererde blieb mir noch vom Ackerland und solang ich leben werde, weiß ich, wo mein Roggen stand“, verkündeten die Landwirte damals auf einer großen weißen fahrbaren Protesttafel.

Darauf zu sehen war die Autobahn, die die Gemarkung durchschneidet, versehen mit einem Fragezeichen war das Gelände des Sonderlandeplatzes am äußersten Zipfel von Lützellinden. Obenauf thronte symbolisch das Modell eines Kleinflugzeuges als Hingucker. An den beiden Seiten des Gefährts zeigte sich mit der Aufschrift, wer hinter der Aktion steckte: „Die letzten Bauern“. Der Wagen sei zum Ochsenfest nach Wetzlar gerollt, erinnern sich alte Landwirte aus dem Dorf. Der Bauernverband habe damals zu dem Protest aufgerufen.

Leider sind keine Zeitzeugen mehr vorhanden, die sich an Details erinnern oder gar mitmachten. Aus Überlieferungen ist bekannt, dass der Sonderlandeplatz Lützellinden besonders einem Lützellindener als Haupterwerbslandwirt ein Dorn im Auge war. Er griff zu einer drastischen Maßnahme, fräste mit seinem Traktor quer über die damalige Grasfläche. Doch Reue befiel ihn anschließend, er bekannte sich zu seiner verwerflichen Tat und so konnte Schlimmes verhindert werden, weil der Graben in der Grasnarbe rechtzeitig vor der Landung eines Kleinflugzeuges zugeschüttet wurde.

Fotos Große Ackerflächen mit gutem Boden sind typisch für die Lützellindener Gemarkung. Die Umwandlung in Gewerbeflächen stieß daher auf Ablehnung – mit Erfolg. Foto: Jung Schon in den 1960er Jahren protestierten Landwirte aus Lützellinden für den Erhalt von Ackerland. Foto: Jung 2

Dem Bildband über Lützellinden, den der Heimatverein Lützellinden 2017 herausgegeben hat, ist zu entnehmen, dass Lützellinden in den früheren Jahren eine relativ reiche Gemeinde war. Die Gründe lagen vor allem in der Häufung von adeligem Besitz in der Gemarkung; das habe einen merklichen Einfluss auf die wirtschaftliche und gesellschaftliche Struktur des Dorfes gehabt. Aber auch gute Böden und eine bedeutende Waldwirtschaft spielten eine Rolle. In den 1950er Jahren arbeiteten im Dorf sehr viele Klein- und Nebenerwerbslandwirte, die Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe reduzierte sich erheblich, sodass heute nur noch ein Landwirt hauptberuflich tätig ist und rund zehn Betriebe im Nebenerwerb bewirtschaftet werden.

Die Gemarkung von Lützellinden nimmt eine Fläche von 891 Hektar ein, 19 Hektar davon zählen zur Autobahn, die im Westen die Gemarkung durchquert. Im 20. Jahrhundert sei das Oberflächenbild der Gemarkung Lützellinden durch den Menschen nachhaltig modifiziert worden, stellt Prof. Hans-Rudolf Bork in einem Beitrag zur Geografie, Geschichte und Kultur in Lützellinden fest. Ein Vergleich von Luftbildern aus den Jahren 1936 und 1985, veröffentlicht im Festbuch zur 1200-Jahr-Feier von Lützellinden, verdeutlicht diese Veränderungen. Dazu zählt auch der Bau der Bundesautobahn A 45 Gießen-Dortmund. Auf der Abbildung von 1985 ist die Fernverkehrsstraße als tiefer Einschnitt in der Flur auf der Wart im Westen der Gemarkung und der Anschlussstelle Lützellinden gut zu erkennen.

Mit dem Bau im Abschnitt Gießen-Dortmund wurde 1964 begonnen. Die Freigabe der Fahrbahn in Richtung Dortmund erfolgte am 15. Dezember 1966, der Fahrstreifen in entgegengesetzter Richtung wurde am 12. Oktober 1967 dem Verkehr übergeben. Im Mittel kostete ein Kilometer im Abschnitt von der Brücke bei Langgöns bis zur Anschlussstelle Wetzlar-Ost – einschließlich des Gießener Südkreuzes – zehn Millionen D-Mark. Die Anschlussstelle Gießen-Lützellinden wurde am 7. November 1972 in Betrieb genommen. Veränderungen in der Feldgemarkung brachten auch die in den Jahren 1969 bis 1972 durchgeführte Flurbereinigung, der Bau des Sonderlandeplatzes Lützellinden und das Wachstum der Gemeinde Lützellinden mit sich. Hinzu kamen in späteren Jahren der Autohof mit einer Fläche von 55 000 Quadratmetern und das Gewerbegebiet „Rechtenbacher Hohl“, das 30 Hektar groß ist.

Deutlich sichtbarer Protest

„Begehrlichkeiten“ für die Ackerflächen des jüngsten Stadtteils habe es schon immer gegeben, erläuterte Hugo Görlach, einstiger Ortsvorsteher und Landwirt bei einer Bürgerinformationsveranstaltung zum neuesten Vorhaben, dem Gewerbepark Lützellinden. 1987 war die Gemarkung zwischen Dorf und Autobahn Suchfläche für die Kreismülldeponie, 1997 gerieten die Felder beim Blick auf ein Gewerbegebiet von 40 bis 120 Hektar wieder in den Fokus. Doch damit nicht genug. Die Stadt bewarb sich 2000 mit der Fläche für ein BMW-Werk. 200 Hektar Gewerbefläche waren damals im Regionalplan ausgewiesen. Den Autohersteller aus München zog es aber in den Osten nach Leipzig und Lützellinden blieb im Eigentum der fruchtbaren Ackerböden.

Die Begehrlichkeiten rund um das ehemalige Handballdorf bestanden aber weiter. Die Stadt plante ein Gewerbegebiet in der Rechtenbacher Hohl und das entstand wie vorgesehen. Die Lützellindener hätten das mitgetragen, weil es für den Ort verträglich gewesen sei, hieß es später bei der Diskussion um den neuerlichen Vorstoß, einen Gewerbepark Lützellinden anzusiedeln. „Den Ausbau des Gewerbegebiets in Lützellinden zu verhindern ist unser Ziel“, erklärte 2019 eine neu gegründete Bürgerinitiative gegen dieses Vorhaben. Deutlich sichtbar wurde Protest überall im Stadtteil, mit großen farbigen Tafeln an Hoftoren, an Zäunen und vor den Ackerflächen unterstrichen Bürgerinnen und Bürger ihre Abneigung. Der Ortsbeirat wehrte sich mit einstimmigen Beschlüssen. Es lohnte sich und alle haben ihr Ziel, unterstützt auch von der Politik, in der Stadt erreicht: Die Äcker zwischen Dorf und der Autobahn bleiben vorläufig unbebaut und es sind auch künftig große landwirtschaftliche Maschinen unterwegs, um die wertvollen Böden zu bearbeiten. Und die Tier- und Vogelwelt kann sich weiterhin in der großen Feldgemarkung aufhalten. Auch Ortslandwirt Markus Sames freut sich: Für ihn ist nicht nur die in den 60er Jahren beschriebene „Handvoll Ackererde“ übrig geblieben, sondern er kann auch weiterhin die Ländereien unbeschränkt bewirtschaften.