Landgericht Gießen: Drogenkurier muss fast vier Jahre in Haft

GIESSEN - GIESSEN (fley). Weil er Betäubungsmittel in nicht geringer Menge transportiert und sich der Beihilfe zum Handel von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge schuldig gemacht hat, muss ein 44-jähriger Lkw-Fahrer aus Serbien für drei Jahre und zehn Monate ins Gefängnis – so lautet das am Montag verkündete Urteil des Gießener Landgerichts, das der Angeklagte nahezu teilnahmslos zur Kenntnis nahm.

Seit Mitte Dezember hatte die 7. Große Strafkammer die Tat juristisch aufgearbeitet. Im Rahmen eines sogenannten Rechtsgesprächs räumte der Angeklagte schließlich ein, die Drogen in großen Mengen als Kurierfahrer transportiert zu haben. Diese sollte er an zwei Abnehmer ausliefern, wofür ihm ein „Zusatzlohn“ in Höhe von 2000 Euro versprochen wurde. Über die Identität der Auftraggeber verlor der 44-Jährige allerdings kein Wort. Für sein Geständnis unterbreitete die Vorsitzende Richterin Dr. Katrin Exler als Einigungsvorschlag, eine Haftstrafe von höchstens vier Jahren und zwei Monaten zu verhängen.

Die Polizei war im Zuge von umfangreichen Observationen eines Drogenrings auf den Lkw-Fahrer aufmerksam geworden. Seine Fahrt aus dem Taunus in Richtung Ruhrgebiet wurde am Autobahn-Parkplatz „Pfaffenpfad“ kurz vor der Ausfahrt Gießen-Lützellinden gestoppt. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch etwa 104 Kilogramm Marihuana in Umzugskisten verpackt auf dem Auflieger des Sattelzugs. Im Rhein-Main-Gebiet hatten zuvor weitere Kartons den Besitzer gewechselt.

Die Vorsitzende Richterin erklärte in der Urteilsbegründung, dass sich die Kammer lange beraten habe. So sei bei der Suche nach einem tat- und schuldangemessenen Strafmaß etwa positiv hervorzuheben, dass „quasi nur ein Tag lang ein Fehlverhalten bestand“. Zudem sei der Angeklagte geständig gewesen und habe auf das Bargeld in seinem Führerhaus verzichtet. Ebenso wurden alle Betäubungsmittel sichergestellt und der 44-Jährige habe keine Vorstrafen. Gegen den Serben spricht die große Menge Drogen, die im Lkw gefunden wurde. Die sichergestellten 104 Kilogramm Marihuana „übersteigen jegliche Grenzwerte für Rauschgift um fast das Dreitausendfache“, so Exler. Weitere 180 Kilogramm waren bereits im Rhein-Main-Gebiet ausgeliefert worden. Es gäbe allerdings keine Erkenntnisse darüber, dass der Serbe mehr als nur ein einfacher Kurier gewesen sei. Der Angeklagte habe sich vielmehr für wenig Geld wissentlich einer kriminellen Organisation unterworfen und aus diesem Grund sei eine hohe Strafe gerechtfertigt, begründet die Richterin das Urteil.