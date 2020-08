Landgericht Gießen lässt Interimsgerichtssaal in Rödgener Straße bauen

Kooperation vereinbart: Manfred Becker, Christian Schombert, Heiko Söhnel, Sabine Schmidt-Nentwig, Norbert Pfeffer und Christoph Ullrich (von links). Foto: RP Gießen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (bl). Auf die eine Premiere folgt auch schon die nächste: Das Landgericht Gießen betritt zurzeit wahrlich Neuland. Denn während ab dem morgigen Mittwoch erstmals ein spektakulärer Strafprozess gegen mutmaßliche Mitglieder eines Drogendealerrings in der Kongresshalle verhandelt wird, weicht die Justizbehörde in gut einem Monat obendrein noch in einen Interimsgerichtssaal aus, der auf dem Gelände der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung in der Rödgener Straße errichtet wird. Das Regierungspräsidium (RP) Gießen stellt dafür eine geschotterte Fläche zur Verfügung, die zuletzt als Parkplatz genutzt worden ist.

Dass nun kurzfristig eine weitere Alternative zu den Räumlichkeiten an der Ostanlage benötigt wird, hat natürlich mit Corona und den erforderlichen Abständen zu tun, die bei besonders vielen Verfahrensbeteiligten nicht eingehalten werden könnten - aber eben nicht nur. Es sei nämlich festgestellt worden, dass die Kapazitäten auch unabhängig davon an ihre Grenzen stoßen. "Wir sind an allen Tagen sehr ausgelastet und bräuchten mindestens einen großen Saal mehr", erklärt der stellvertretende Geschäftsleiter der Behörde, Christian Schombert, auf Anfrage dieser Zeitung. Daher werde generell über einer Erweiterung des Landgerichts nachgedacht. Da das Gebäude jedoch nicht dem Land Hessen, sondern einem privaten Investor gehöre, müsse im ersten Schritt erörtert werden, was überhaupt möglich sei. "Noch befinden wir uns hier in einer sehr frühen Phase, aber die Zeit sitzt uns im Nacken", so Schombert. Fest stehe bisher nur, dass dafür dann keine Leichtbauhalle infrage käme, so wie das nun im Osten der Stadt der Fall ist.

Der Aufbau dort soll zehn Tage dauern. Der erste Prozess in dem zunächst für zwölf Monate angemieteten Konstrukt ist für den 4. September vor der Siebten Strafkammer angesetzt. Darin müssen sich gleich sieben Angeklagte unter anderem wegen gewerbsmäßigen Bandendiebstahls verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, an verschiedenen Tatorten in Hessen - darunter Friedberg, Alsfeld, Schlüchtern, Bad Soden, Marburg und Hofheim, aber nicht im Landkreis Gießen - durch das Einleiten eines Gasgemischs Geldautomaten gesprengt oder dies zumindest versucht zu haben, berichtet Landgerichts-Sprecher Dr. Dominik Balzer. Mal habe es eine Explosion gegeben - auch das ist ein Straftatbestand -, mal sei das Unterfangen vorher abgebrochen worden. Zudem sei nicht immer Geld erbeutet worden. Bei einer Tat waren es jedoch stattliche 232 000 Euro. "Als ehemaliger Landgerichtspräsident bin ich froh, die Justiz bei der Durchführung von größeren Verfahren unter Einhaltung der Corona-Regeln unterstützen zu können. An diesem Beispiel zeigt sich die gelungene ressortübergreifende Zusammenarbeit verschiedener Landesbehörden", sagt RP Christoph Ullrich.

Der demnächst von Justitia beanspruchte Bereich werde durch einen vorerst provisorischen Zaun abgetrennt. Nach Abschluss der Baumaßnahmen sei der zusätzliche Gerichtssaal unmittelbar von der Straße Stolzenmorgen durch zwei Zufahrten erreichbar. Das erlaube wiederum, beispielsweise Inhaftierte über einen eigenen Eingang zur Verhandlung geleiten zu können.

Alle notwendigen Absprachen seien unter Federführung des Landgerichts zwischen der Firma Revikon als Eigentümerin, dem RP und den zuständigen Stellen der Stadt Gießen (darunter Bauaufsicht, Brandschutz und Stadtwerke) getroffen worden. Das Gelände werde autark mit Strom und Wasser versorgt. Christian Schombert spricht als Projektleiter für die externe Unterbringung von Strafverfahren von einem "herausfordernden und nicht ganz unanstrengenden" Vorhaben. Die Planung sei jedenfalls fast so aufwendig, "als würde man ein Haus bauen".