Landgericht Gießen: Missbrauch "sehr wahrscheinlich"

GIESSEN. "Es ist Unrecht geschehen." Daran gibt es für die drei Berufsrichter und zwei Schöffen keinen Zweifel. "Aber wir wissen nicht zu unserer Überzeugung, welches Unrecht", sagt der Vorsitzende Jost Holtzmann mit leiser Stimme. Das sei von jedem denkbaren Ausgang eines Strafverfahrens der schlechteste. Und wenngleich es die Zweite Strafkammer zumindest für "sehr wahrscheinlich" erachtet, "dass die Tochter in irgendeiner Weise von ihrem Vater sexuell missbraucht worden ist", wird der Angeklagte freigesprochen. Den durchaus detailreichen Berichten der inzwischen 20-Jährigen fehle letztlich die für eine Verurteilung erforderliche Konstanz und Stimmigkeit. "Ungewöhnliche Ereignisse werden mal dem einen, mal dem anderen Vorfall zugeordnet", fasst der Vorsitzende in seiner sorgfältigen und sensiblen Urteilsbegründung zusammen. "Stetig werden neue Details, neue Tatorte geschildert." Es sei in keinem einzigen Anklagepunkt gelungen, mit Sicherheit nachzuweisen, wie sich ein bestimmtes Geschehen tatsächlich zugetragen hat. Zuvor hatten bereits die Staatsanwaltschaft, die Nebenklagevertreterin sowie die Verteidigung Freispruch beantragt.

"Die Strafkammer kann nicht mehr feststellen, als dass ein schwer beeinträchtigtes Kind in irgendeiner Weise sexuell missbraucht wurde und dass es eben genau wegen dieser schweren Beeinträchtigung unmöglich ist, einen konkreten Tatnachweis zu führen", erläutert der Jurist. Und fügt hinzu: "Das ist schwer erträglich." Aber im vorliegenden Verfahren müssten die gleichen strengen Regeln für eine Verurteilung gelten, die auch sonst angelegt werden.

Die junge Frau, die am Prozess als Nebenklägerin teilgenommen hat, leidet an einer Entwicklungsstörung, die sich vor allem auf ihre Konzentration, die Körperwahrnehmung sowie das Rechnen und die Schätzung von Zahlen auswirkt. Ihre Ausführungen waren für einen Schuldspruch - wenigstens in einem Fall - nicht zuverlässig genug. Laut Anklage soll der 49-Jährige die eine seiner beiden Zwillingstöchter insgesamt 104 Mal schwer sexuell missbraucht haben. Die Serie der Übergriffe soll mit dem fünften Geburtstag des Mädchens begonnen und bis zum Oktober 2014 angedauert haben.

Gleich zu Beginn der Urteilsbegründung listet Jost Holtzmann nochmals auf, dass die sich die Taten zunächst von 2005 bis 2013 in der Wohnung der Familie in Gießen ereignet haben sollen. Nach der Trennung des Angeklagten von seiner Frau habe ein Missbrauch in einem VW-Bus stattgefunden. Und schließlich soll es bis Oktober 2014 zu mehrfachem erzwungenem Geschlechtsverkehr in der Wohnung des Vaters gekommen sein.

Der 49-Jährige hat beteuert, die ihm vorgeworfenen massiven Straftaten nicht begangen zu haben. Es habe keinen Missbrauch seiner Tochter gegeben. Auf dem Smartphone des Automechanikers hatten die Ermittler allerdings Nacktfotos von den Zwillingen entdeckt. Diese waren zwar bereits gelöscht, konnten aber von den IT-Spezialisten der Polizei wiederhergestellt werden. Diesen Aufnahmen widmet sich der Vorsitzende sehr ausführlich. Denn drei davon "sind nach Überzeugung der Kammer eindeutig pornographischer Natur" - und "die Geschichte, die der Angeklagte dazu erzählt, ist für sich wenig glaubhaft". Der Vater hatte versichert, er habe das Nacktfoto des anderen Zwillings nach dem Duschen geknipst, um der Tochter, die wegen ihres Aussehens in der Schule gemobbt werde, zu beweisen, "dass sie in Wahrheit sehr schön sei". Die ebenfalls 20-Jährige versicherte in dem mehrtägigen Prozess jedoch, dass sie gar nicht gemobbt worden sei und die Aufnahme gar nicht kenne. Mit einem anderen Schnappschuss habe er der unbekleideten Nebenklägerin verdeutlichen wollen, "dass sie sich nicht so in der Wohnung herumfläzen könne". Und dieses habe er auch seiner Mutter gezeigt. Die alte Dame wiederum sagte als Zeugin, dass das Mädchen "dabei gegreint hat". Jedoch war sie offenbar gar nicht persönlich anwesend. "Das ist ein starker Hinweis, dass es sich um eine bloße Gefälligkeitsaussage handelt", so der Vorsitzende.

Die Strafkammer hält es für "vollkommen abwegig, dass eine solche Aufnahme zu erzieherischen Zwecken gemacht wurde". Da die Anfertigung der Fotos in diesem Prozess nicht mitangeklagt war, wird sich der 49-Jährige deshalb in einem weiteren Strafverfahren verantworten müssen. Solche objektiven Beweise gibt es für die angeklagten Missbrauchstaten nicht. Es stand also Aussage gegen Aussage. "Aufgabe des Strafprozesses ist es nicht, einer Seite recht zu geben", erläutert der Vorsitzende. Es gehe vielmehr darum, die "objektive Wahrheit zu ermitteln". Ohne konkrete Feststellungen zum Tatablauf sei eine Verurteilung nicht möglich. "Nicht jede begangene Straftat kann mit rechtsstaatlichen Mitteln aufgeklärt werden", stellt Jost Holtzmann klar. Mancher Täter werde nicht verurteilt. "Das ist bitter, aber unausweichlich, wenn wir keinen Unrechtsstaat haben wollen."

Das Resultat der Hauptverhandlung sei daher "nicht Gerechtigkeit", findet er unmissverständliche Worte. Das einzige greifbare Ergebnis bestehe darin, dass alte Wunden aufgerissen sind, die Nebenklägerin erneut traumatisiert wurde und dass der für sie und ihre Angehörigen in frühen Jahren erlittene Schmerz wieder präsenter ist denn je. "Ich bedauere es sehr, dass Sie diesen Preis zu zahlen hatten, auch wenn sich alle Verfahrensbeteiligten bemüht haben, die Qual so gering wie möglich zu halten."