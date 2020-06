Landgericht Gießen: Vater wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern angeklagt

Für den Prozess vor dem Gießener Landgericht sind sieben Verhandlungstage angesetzt. Archivfoto: Mosel

Giessen. Das letzte "Papa-Wochenende" ist fast sechs Jahre her. Vater und Tochter haben sich seither nicht wiedergesehen. Nun sitzen sie im Saal 227 des Gießener Landgerichts nur wenige Meter voneinander entfernt. Kein einziges Mal schaut die junge Frau zu dem 49-Jährigen hinüber. Sichtlich nervös rutscht sie im Zeugenstand auf dem Stuhl hin und her, ihre Hände sind ständig in Bewegung. Als der Vorsitzende Richter Jost Holtzmann behutsam mit der Befragung beginnt, strömen Tränen über das Gesicht der Schülerin. "Ich habe ehrlich gesagt richtig Angst gerade", bricht es aus ihr heraus. Doch sie wolle den Termin nun "endlich hinter mir haben". Insgesamt 103 Mal, listet die Anklage auf, soll der Vater seine heute 20-jährige Tochter schwer sexuell missbraucht haben, beginnend mit dem fünften Geburtstag des Mädchens und zuletzt im Oktober 2014. Doch er bestreitet die Vorwürfe.

Die junge Frau, die als Nebenklägerin auftritt, wartet am Dienstagnachmittag gemeinsam mit Mutter und Oma im Gerichtsflur. Nur eineinhalb Stunden am Stück darf sie befragt werden, mehr soll ihr nicht zugemutet werden. Im Saal hat der Vater bereits am Vormittag über seine Beziehung zu den Zwillingstöchtern und der geschiedenen Ehefrau gesprochen. Die eine Tochter habe sich bei Vielem "schwergetan". Sie war kleiner als ihre Schwester, lernte deutlich später laufen und hatte Probleme mit dem Gleichgewichtssinn. Ärzte diagnostizierten schließlich eine seltene Erbkrankheit, die unter anderem mit Entwicklungsverzögerungen und verminderter Intelligenz einhergeht. "Ich habe viel mit ihr geübt", sagt der Angeklagte. Die Kleine sei "sehr anhänglich" gewesen.

"Noch ein kleines Kind"

Der Vater spricht durchaus liebevoll von seinen Kindern, erzählt wie sie ihm als gelerntem Kfz-Mechaniker bei Reparaturen assistieren durften und wie er stets bei der Körperpflege der Mädchen darauf achtete, dass die Fußnägel nicht zu lang wurden. Laut seiner Tochter soll es allerdings hierbei erstmals zum Missbrauch gekommen sein. "Es ist schwer für mich zu sagen", antwortet die 20-Jährige auf die Frage des Vorsitzenden nach ihrer ersten Erinnerung. "Es fing nach dem Duschen an, zum Fußnägelschneiden sind wir ins Elternschlafzimmer gegangen." Dort sei sie so angefasst worden, "wie es nicht okay ist". Aufgrund ihrer Behinderung hat das Mädchen Probleme, genaue Zeitangaben zu machen. Sie rekonstruiert den Ablauf an prägnanten Erlebnissen, wie den Tod der Familienkatze, Geburtstagen oder dem Auszug des Vaters. "Ich war damals noch ein kleines Kind", schluchzt sie. "Ich habe mich nicht getraut, etwas zu sagen, weil ich Angst hatte, dass dann noch Schlimmeres passiert." Regelmäßig, laut Anklage "wenigstens einmal im Monat", soll der Vater beim gemeinsamen Kuscheln im Ehebett übergriffig geworden sein.

Nahezu ununterbrochen schaut der Vater zu seiner Tochter herüber. Über seinen Verteidiger hat er die Taten zuvor "vollumfänglich bestritten". Auch pädophile Neigungen verneint der 49-Jährige. Nach der einvernehmlichen Trennung von seiner Frau im Jahr 2013 habe er sich weiterhin um die Kinder gekümmert und für die - alle 14 Tage stattfindenden - "Papa-Wochenenden" allerhand Programm geplant. So sei er mit seinen Töchtern etwa Schwimmen gegangen oder zu sogenannten "Bus-Treffen" gefahren. Doch auch in dieser Zeit soll der Missbrauch an der entwicklungsverzögerten Tochter weitergegangen sein. Auf dem Schlafsofa in seinem Apartment und in dem, für Campingausflüge umgebauten, VW-Bus soll sich der Vater an der Jugendlichen vergangen haben - während die zweite Tochter schlief. "Ich dachte, ich würde sterben vor Schmerzen", sagt die Schülerin laut weinend. Nach dem letzten Übergriff Ende Oktober 2014 habe sie dann ihre Mutter eingeweiht, nachdem sie zuvor die Schwester ins Vertrauen zog. Die Mutter erstattete daraufhin Anzeige.

Angst vor Vorverurteilung

"Wie eine Furie", erinnert sich der Angeklagte, sei seine Exfrau später auf ihn losgestürmt und habe geschrien: "Du hast die Kinder angefasst!" In diesem Moment sei "ein Schalter umgelegt" worden. Der Vater unternahm einen Suizidversuch, wurde danach in der Psychiatrie behandelt. Von den Anschuldigungen habe er den Ärzten dort nichts erzählt, zu groß sei die Angst gewesen "vorverurteilt und abgestempelt" zu werden. Immerzu habe er "die Kinder vermisst und an sie gedacht".

Seine Tochter hat inzwischen eine Therapie abgeschlossen. Die Erinnerung an die Taten komme allerdings auch heute noch in voller Wucht zurück, erzählt die 20-Jährige. Bestimmte Geräusche, Musik oder Gerüche reichten aus "und alles ist so, als wäre es gerade erst passiert". In der Schule habe sie einmal "keine Kontrolle mehr gehabt", weil ein Klassenkamerad das gleiche Parfüm wie ihr Vater getragen habe.

In welchem Zwiespalt sich die damals 14-Jährige nach dem letzten "Papa-Wochenende" befunden haben muss, macht eine Videovernehmung deutlich, die rund drei Wochen später - im November 2014 - aufgezeichnet wurde. Mit geballten Fäusten sitzt die Jugendliche dort mit einer Polizistin sowie einer Psychologin zusammen. "Mein Papa, der hat mich missbraucht", sagt sie mit fester, lauter Stimme. Detailliert schildert das Mädchen Geräusche, sie spricht von ihrer Angst, schwanger zu sein, davon, wie "ekelhaft" das Erlebte sei und dass "Papa meine Seele zerstört" habe. Und dennoch "bin ich traurig, dass ich ihn nicht mehr sehen kann". Denn "lieb" sei er ja auch gewesen "und er hat mir viel über Autos erklärt". Ein Lachen huscht über das Gesicht des Mädchens. Erst durch eine Doku im "Kinderkanal" sei ihr damals bewusst geworden, dass ihr Vater etwas Verbotenes getan habe. Am Ende der Aufzeichnung erkundigt sich die 14-Jährige, wie es nun weitergeht. "Kriegt mein Papa eine Strafe?", fragt sie die Polizistin. Sie wünsche sich nämlich, "dass Papa seine Arbeit behält und sein Chef nichts davon erfährt". Der Prozess wird fortgesetzt.