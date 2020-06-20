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Samstag, 20.06.2020 - 07:00
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Landgericht Gießen verurteilt Audi auf Rücknahme von "Dieselrakete"

Die großangelegten Abgasmanipulationen von Volkswagen, Porsche, Audi und Co. haben als "Dieselskandal" weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Nun hat auch das Landgericht Gießen entschieden, dass der "Premiumhersteller" das Fahrzeug eines Mannes zurücknehmen und ihm den Kaufpreis - immerhin stolze 74 790 Euro brutto - abzüglich einer Nutzungsentschädigung erstatten muss.

Von Heidrun Helwig
Mehr Stickoxide als erlaubt: Der "Dieselskandal" hat die deutsche Autoindustrie weltweit in Schieflage gebracht. Symbolfoto: dpa

Mehr Stickoxide als erlaubt: Der "Dieselskandal" hat die deutsche Autoindustrie weltweit in Schieflage gebracht. Symbolfoto: dpa

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