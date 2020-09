Landgericht Gießen: War Angriff auf Shisha-Bar eine Racheaktion?

Der Prozess im Ausweich-Gerichtssaal ist bis Ende Oktober anberaumt. Foto: Mosel

Giessen. Dass er sich am Abend des 25. Juni 2016 mit Kumpels in einer Offenbacher Shisha-Bar getroffen hat, um ein Spiel der Fußball-EM anschauen, weiß der Zeuge noch ganz genau. Doch als plötzlich 18 vermummte Männer das Lokal stürmen, randalieren und einen Gast mit Messerstichen im Bauch- und Halsbereich verletzen, setzt die Erinnerung jäh aus. "Ich habe einen totalen Blackout" - dieser Satz fällt auch am zweiten Prozesstag vor der Jugendkammer im "Externen Sitzungssaal 1" des Landgerichts gleich mehrfach. Sieben junge Männer aus Gießen und Seligenstadt sind dort wegen gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruch angeklagt. Doch spätestens, wenn der Vorsitzende Richter Andreas Wellenkötter auf die beiden rockerähnlichen Vereinigungen zu sprechen kommt, auf deren Rivalität die Tat vermutlich gründet, zeigen sich die Zeugen wortkarg. Die "Bahoz" oder die "Osmanen Germania"? Die Antwort ist meist nicht mehr als ein Kopfschütteln. Auch das Opfer, das eigentlich als Nebenkläger auftreten wollte, hat keinen dringenden Redebedarf. Der Mann, auf den es die - mit Schlagstöcken, Messern und Pfefferspray bewaffnete - Truppe laut Anklage abgesehen hatte, bleibt der Verhandlung bislang fern. Versuche, ihn telefonisch zu erreichen, liefen ins Leere.

Der frühere Barbetreiber aus Offenbach kann dies vielleicht ändern. Immerhin ist er seit Jahren mit dem Vater des Opfers eng befreundet. Und aus dem Umkreis der Taekwondo-, Kickbox- und Türsteherszene "kenne ich sowieso alle", wie er selbstbewusst betont. Die Kontakte reichen offenbar bis in hohe Kreise. Im Gegensatz zu anderen Zeugen erinnert sich der 52-Jährige nämlich noch gut an den Juniabend, an dem "Leute in meinen Laden rein marschiert sind". Dass es "eine große Sache" gewesen sein muss, daran habe es vor Ort keinerlei Zweifel gegeben. Schnell sei danach von den "Bahoz" die Rede gewesen. "Da standen sicher 100 Polizisten vor meinem Haus." Und die Beamten seien "sehr aufgeregt" gewesen, hätten sogar noch Verstärkung anfordern wollen, "falls die 'Osmanen' auch noch kommen". Der Barbesitzer sah darin aber keine Gefahr. "Hier passiert nichts, wir sind doch in Deutschland", habe er die Polizisten beruhigt - und dann das Handy gezückt. "Ich habe den Präsidenten angerufen und gesagt: 'Kommt heute besser nicht nach Offenbach.'" Die Mitglieder der "Osmanen" seien dem Tatort daraufhin tatsächlich ferngeblieben. Eine Aussage, die bei Richter Wellenkötter Fragen aufwirft. "Haben Sie denn diese Macht?", will er wissen. "Klar", entgegnet der Zeuge. "Ich habe ja seine Privatnummer."

Welche Gruppierung den Angriff auf seinen Laden verübt hat, ist dem 52-Jährigen nach eigener Aussage aber gar nicht so wichtig. Vielmehr beschäftigt ihn "der Rufmord" durch die Berichterstattung der Medien. Aus Angst seien fortan die Gäste ausgeblieben, sodass er die Shisha-Lounge acht Monate später habe schließen müssen. Dass sich im Nachgang keiner der Täter freiwillig der Polizei stellte, scheint den Zeugen, der den Angriff "persönlich genommen" hat, bis heute umzutreiben. Kurz nach der Tat fing er an, auf eigene Faust zu recherchieren. Wie die Aufnahmen der Überwachungskamera - versehen mit dem Kommentar "Ihr seid Ratten!" - dann aber auf Facebook und Youtube landeten, weiß er nicht. Nach Abgleich der Bilder hätten sich alsbald Verbindungen zu einem Gießener "Boxclub" herauskristallisiert. "Wenn Mitglieder eines Boxclubs aber Kutten tragen, dann ist das für mich kein Boxclub."

"Verletzter Stolz"

Nach Gesprächen mit dem Opfer meint der Barbetreiber zudem, ein Motiv für den Angriff ausmachen zu können. Wenige Wochen zuvor soll es demnach in einer Disco zu einer Schlägerei - unter anderem zwischen dem späteren Opfer und einem der Angeklagten - gekommen sein. "Es ging um eine Frau und verletzten Stolz." Eine 31-Jährige bestätigt dies im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ganz klar ist allerdings auch ihre Erinnerung nicht: "Ich hatte sehr viel Alkohol getrunken." Den 27-jährigen Angeklagten - "ein netter, höflicher Junge" - habe sie tatsächlich in einer Disco getroffen, sehr zum Ärger ihres männlichen Freundeskreises. "Der Angriff war eine Racheaktion für diese Geschichte", ist der Bürokauffrau zu Ohren gekommen. Sie nimmt den lächelnden Mann auf der Anklagebank ausdrücklich in Schutz: "Ich kann nichts Schlechtes über ihn sagen."