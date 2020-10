Landgraf-Ludwigs-Gymnasium in Gießen erhält Mediathek

Eingerüstet: Der 1994 errichtete Trakt für die Naturwissenschaften wird in Leichtbauweise aufgestockt. Foto: Schäfer

GIESSEN - "Mediatheken gehören heute zur Schulausstattung", bekräftigte die Schuldezernentin, Stadträtin Astrid Eibelshäuser, im Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur. Das Landgraf-Ludwigs-Gymnasium (LLG) in der Reichenberger Straße verfügt derzeit lediglich über eine kleine Bibliothek. Diese ist aus zwei Klassenräumen hergerichtet und "erfülle die Anforderungen an ein adäquates Lernumfeld nicht im Entferntesten. In einer geeigneten Mediathek müsse eigenständig recherchierend und forschend gearbeitet werden können."

Bereits vor drei Jahren war der Grundsatzbeschluss gefasst worden. Mittlerweile ist die Genehmigungsplanung abgeschlossen. Eine fundierte Kostenplanung liegt mit 3,39 Millionen Euro vor. Die erste Schätzung war 2016 noch von 1,8 Millionen Euro ausgegangen. Vermerkt wurde, dass die Gesamtfinanzierung der Maßnahme durch die derzeit verfügbaren und angemeldeten Mittel nicht gedeckt sei. Für 2021 werden zusätzliche 200 000 Euro und in 2022 weitere 863 000 Euro benötigt. Dies soll vom Hochbauamt im Zuge der Magistratsänderungsliste zum Haushalt 2021 beantragt werden. An Zuschüssen werden 1,35 Millionen Euro erwartet. Nicht in den Kosten inbegriffen ist die Photovoltaikanlage, die mit 90 000 Euro kalkuliert ist. Die Kosten für Lounge-Sessel, Veranstaltungsbestuhlung und Pinnwände in Höhe von etwa 25 000 Euro will der Förderverein der Schule übernehmen.

Die Finanzierung von rund 30 000 Euro für die Ausstattung mit Bildschirmen, Laptops und dergleichen soll überwiegend durch den Digitalpakt sowie aus Mitteln des Schulverwaltungsamtes erfolgen. Die Mediathek werde alle erforderlichen Funktionsbereiche enthalten. Das sind Ausgabe, Infopoint, Einzelarbeitsplätze, PC-Arbeitsplätze, Regalaufstellflächen für Printmedien, Ruhebereiche, Stillarbeitsbereiche, Kommunikationsareale, WC-Anlagen und Garderobe

Gründach

Für die Mediathek soll das bisher dreigeschossige Haus D, errichtet 1994 und derzeit Lehrtrakt für die Naturwissenschaften, um eine Etage aufgestockt werden. Pro Geschoss gibt es hier vier Klassenräume und zwei Vorbereitungsräume. Die Aufstockung ist in Leichtbauweise vorgesehen. Es soll eine Holzrahmenkon

struktion mit einem extensiven Gründach entstehen. Sowohl über eine neu angebaute Treppe auf der Nordseite des Rundbaus als auch mit einem Aufzug soll die Mediathek erreicht werden können. Die Mediathek mit knapp 700 Quadratmetern wird in zwei Lernbereiche unterteilt. Die Jugendbuchabteilung ist für Schüler der Mittelstufe konzipiert. Es soll hier freieres Arbeiten mit Kommunikation möglich sein. Neben der Empfangstheke werden eine Sitzlandschaft sowie Laptoparbeitsplätze mit Lounge-Möbeln angeboten. Der Stillarbeitsbereich gibt Oberstufenschülern Raum für konzentrierte Einzelarbeit.

Die Möblierung ist für flexible Anordnung vorgesehen. Die Bereiche werden durch eine Galerie im Rundbau verbunden. Hier ist eine Lesetreppe geplant. An den Stirnseiten der Flügel sind Präsentationsräume für Kleingruppen abgeteilt. Im Tagesbetrieb sollen sich in der Mediathek bis zu 60 Schüler in der Jugendbuchabteilung sowie die gleiche Anzahl im Stillarbeitsbereich aufhalten können. Geplant ist, dass in der Mediathek auch Abendveranstaltungen stattfinden. Auch Lesenächte mit bis zu 60 Personen zwischen 18 und 8 Uhr sind angedacht. Ohne Aussprache wurde dem Antrag zugestimmt.