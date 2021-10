Langes Warten auf den Bus in Gießen

Mit Hilfestellung: Erst am Samstag kann sich Traute Peters von Thomas Bätz zeigen lassen, wie man mit dem Rollator in den Bus kommt. Fotos: Jung

GIESSEN - Licht und Schatten begleiteten die erste Senior*innenmesse, die diesmal in einem neuen Format unter freiem Himmel stattfand. Und das lag nicht nur am wechselnden Wolkenbild über der Stadt an den vier Veranstaltungstagen. Vielfach wurde von Besucherinnen und Besuchern sowie Ausstellerinnen und Ausstellern bemängelt, die Wege zwischen den einzelnen Veranstaltungsorten seien zu weit voneinander entfernt. Einige der angekündigten Veranstaltungen fanden gar nicht statt. Das waren zum Beispiel die Besichtigungstermine in der Jugendwerkstatt. Auf telefonische Anfrage einer Familie hieß es, es sei jemand krank geworden.

Obwohl für das Bustraining am Freitag noch geworben wurde, war kein Bus auf dem Platz vor dem Rathaus zu sehen. Zwei, drei Interessentinnen fragten vormittags bei der netten Dame am Informationsschalter im Rathaus nach, doch die konnte trotz großen Engagements niemand telefonisch erreichen, der verbindlich sagen konnte, warum der Bus für die Aktion "Sicher ein- und aussteigen mit dem Rollator" nicht im Bereich Berliner Platz anzutreffen war. Um 13 Uhr wurde die große Drehtür im Rathaus geschlossen, eine Nachfrage war somit nicht möglich. Der Bustrainer sagte, für Freitag habe er keinen Bus bekommen. Das habe er weiter gegeben, dies sei aber wohl nicht kommuniziert worden.

Traute Peters kam am Samstag mit ihrem Rollator und ließ sich von Thomas Bätz von der Busschule zeigen, wie man am bequemsten mit dem wertvollen Hilfsmittel in den Bus steigt. Elisabeth Vogt hat mit ihrem Rollator beim Busfahren Angst, dass der Fahrer früher losfährt. "Das müssen Sie nicht", beschwichtigt der Bustrainer und lobt die Stadtwerketochter MIT Bus. Auch Traute Peters bestätigt, "es ist besser geworden", wenn sie auf unangenehme Begegnungen mit Busfahrern zurückblickt.

Labrador Dede langweilt sich auf dem Kirchenplatz: Das Interesse an der Vorführung von Anwendungen mit dem schwarzen Therapiehund ist gering.

Im Zelt auf dem Kirchenplatz herrschte meist gähnende Leere. "Die meisten fragen nach Impfungen oder dem Test", meinte eine Frau vom DRK Kreisverband, die mit ihrem Kollegen gelangweilt auf Menschen wartete. Auch Birgitt Strack mit Labrador Dede schob eine Stunde lang Frust, die Anwendungen mit dem schwarzen Vierbeiner von Therapeutinnen und Therapeuten schien niemanden zu interessieren. Eine Hundeliebhaberin ließ sich für ein Foto von der Expertin instruieren. "In die Altenheime Heime dürfen wir ja noch nicht", bedauerte sie und freut sich über einen lobenden Brief aus einer Einrichtung. "Gut, dass es nicht regnet", meint der weitere Hundeführer, am Mittwoch hatte der Sturm das Zelt vom DRK hinweg gewehrt und das möchte er nicht mehr erleben.

"Wegen Corona ist das ganz okay", ist eine Gießenerin zufrieden mit der anderen Form der Messe. Das Konzept hatte der "Runde Tisch älter werden in Gießen" unter Federführung vom Seniorenbüro der Stadt und des Büros für Gleichstellung erarbeitet. Andere dagegen meinten, ein großer Platz mit allen Angeboten sei zweckmäßiger, gerade für Ältere. Dort könne man sich ohne lange Wege alles anschauen, sich etwas ausruhen und dann weiter gehen. Der Kirchenplatz oder an einem Sonntag der Brandplatz lauteten geäußerte Vorschläge.

Vom Albert-Osswald-Haus virtuell mit dem Fahrrad fahren, dabei bequem auf dem Stuhl sitzen und in die Pedale treten, das war bei Karstadt im Erdgeschoss möglich. Das "Memo-Moto", zwei Pedale und ein großer Bildschirm am Stand der Awo bot den Interessierten die Möglichkeit, sich eine der 40 Routen durch die Stadt auszusuchen. Das wäre was für sie, meint eine Seniorin und ergänzt, "man guckt nur aus dem Fenster". Und sie schaut sich eine Weile die Radtour von Wieseck zum Waldfrieden an. Ins Heim will sie nicht, lehnt sie das Angebot des Werkstudenten der Awo, Jannik Schlegel, der sie gerne über die Einrichtung informieren will, ab. Zu Hause könne sie aufstehen, wann sie will, und auch Markus Lanz im ZDF könne sie als politisch Interessierte anschauen, solange wie sie will.

Einem Ehepaar aus Wettenberg ist die Form der diesjährigen Veranstaltung gerade recht. Da könne man sich bewegen, was beiden ärztlich angeraten wurde, und die gewählten Schwerpunkte aufsuchen. Ihr Interesse galt den Fahrrädern in der Plockstraße. Positiver Effekt für die Wettenberger: Im Gegensatz zum Fachgeschäft vor einiger Zeit seien sie hier zuvorkommend beraten worden. Der Caritasverband, die Initiative Allrad und das Fachgeschäft "e-Motion" verzeichneten regen Besuch. Als "Schlammbeiser" war Stadtführer Peter Meilinger unterwegs, drei der vier geplanten Führungen gab es. "Es waren nicht viele dabei, aber die waren hellauf begeistert", berichtete er. Von den drei Schwätzern bis zum Kirchenplatz ging er mit seinen Gästen, erklärte, wo die Stände der Messe sind und erläuterte historisches zu Gießen im kleinen Kreis. Die enttäuschten und frustrierten Teilnehmer meinten, Leute hätten keine Lust mehr auf Ansprachen vor Infoständen. Nach der Wahl wollten sie ihre Ruhe haben.