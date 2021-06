Lärchenwäldchen-Anwohner erheben Vorwürfe gegen Polizei, Feuerwehr, Wohnbau

Von einem im Fahrradkeller abgestellten Motorroller war „beißender Benzingeruch“ ausgegangen. (Fotos: Leyendecker)

GIESSEN - Giessen. Nach einem Einsatz der Berufsfeuerwehr Gießen an Fronleichnam erheben die Anwohner des Lärchenwäldchen 2 nun Vorwürfe gegen die Polizei, die Feuerwehr und die Wohnbau Gießen, die dem Anzeiger schriftlich vorliegen. Konkret geht es um die Frage der Zuständigkeit in vermeintlichen Notfallsituationen. In der Nacht vom 2. auf den 3. Juni stellten Hausbewohner abends einen „beißenden Benzingeruch“ fest, nachdem ein Motorroller im Fahrradkeller des Hauses abgestellt wurde. Eine aufmerksame Anwohnerin bekam Angst, dass sich das Benzin unter Umständen entzünden könnte.

Aufgrund dessen rief sie die Polizei an und erreichte nach eigenen Angaben einen recht unwirschen Beamten, der sich mit den Worten „wir kommen erst, wenn es brennt“ für nicht zuständig erklärte. Ähnliche Aussagen erhielt die Anwohnerin von der örtlichen Feuerwehr, wenn auch „in einem freundlicheren Ton als der Beamte“. Im Laufe des Feiertages, so schildert ein Anwohner in dem Schreiben, wurde der Geruch immer stärker und mehrere Anwohner beschwerten sich lautstark über den Motorroller im ungelüfteten Fahrradkeller, der kurze Zeit später entfernt wurde.

Erneut riefen die Anwohner die Polizei und die Feuerwehr an, die beide betonten, sie seien nicht zuständig. Ebenso waren die zuständige Wohnbaugesellschaft und der Technische Notdienst zu dem Zeitpunkt telefonisch nicht erreichbar. Ein Anwohner schlug daraufhin die Scheibe für die Rauchentlüftungsanlage ein und löste so den Hausalarm aus, da bereits mehrere Anwohner über Atembeschwerden klagten. Kurze Zeit später erschien die Feuerwehr mit einem kompletten Zug, schaltete den Alarm und die Entlüftungsanlage aus und verließ das Objekt wieder. Die Bewohner erfuhren so, dass es sich bei dem Alarm lediglich um einen hausinternen Alarm handelte, der nicht direkt mit der Feuerwehr verbunden ist und nur bei der Wohnbau auflaufe, was für Kopfschütteln und Unmut sorgte.

Hier löste ein Anwohner den Hausalarm aus.

„Die Zuständigkeit der Feuerwehr entsteht immer dann, wenn Gefahren für Leben, Gesundheit, natürliche Lebensgrundlagen oder Sachen drohen“, betont Feuerwehrchefin Martina Klee. Die Feuerwehr sei am 3. Juni zum Objekt mit dem Stichwort „Feuer – piepst Rauchwarnmelder“ ausgerückt und konnte bei der Ankunft feststellen, dass eine akute Gefahr nicht mehr bestand, da der Motorroller bereits vorher entfernt wurde. Die Feuerwehr kann jedoch eine Sachlage erst beurteilen, wenn sie zur Einsatzstelle alarmiert wird, betont Klee. „Wenn jemand eine Gefahr vermutet, ist es grundsätzlich richtig, den Notruf zu wählen.“ Der Hausalarm habe den Zweck, die Bewohner des Hauses im Gefahrfall zu warnen, damit eine schnelle Räumung erfolgen könne.

Ähnlich erklärt die Polizei Mittelhessen den Sachverhalt. Die Ursachenerforschung für den Benzingeruch sei bereits aufgrund des identifizierten Rollers erfolgt. „Aus dem Einsatzprotokoll ist zu entnehmen, dass seitens der Leitstelle des PP Mittelhessen die Feuerwehr kontaktiert wurde, die eine Gefährdung der Hausbewohner durch den Benzingeruch ausschloss“, schildert Pressesprecher Jörg Reinemer. Mögliche Ansprechpartner wären anstelle der Feuerwehr und der Polizei der Hausbesitzer und der Besitzer des Rollers gewesen, so die Polizei. Das Einschlagen der Scheibe der Rauchentlüftungsanlage könnte aufgrund der Sachbeschädigung Konsequenzen haben, meint Reinemer.

Die Wohnbau Gießen hingegen betont, dass ihre Mieterschaft eine Hotline für Schadens- und Notfälle in Anspruch nehmen kann. „Außerhalb unserer Geschäftszeiten wird diese Nummer direkt an die Leitstelle der Stadtwerke weitergeleitet“, betont die Referentin für Kommunikation, Susann Balser-Hahn. Benzingeruch sei unangenehm, aber kein Notfall. „Idealerweise hätten unsere Mieter mit dem ihnen bekannten Verursacher reden sollen“, so Balser-Hahn. Die Wohnbau nimmt dieses Ereignis zum Anlass, die vorhandenen Informationen für ihre Mieter zu überprüfen und diese Themen sowie Tipps nochmals in die Kommunikation aufzunehmen. Die Scheibe der Rauchentlüftungsanlage ersetzt die Wohnbau, heißt es abschließend.