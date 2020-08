Laufen und Lesen an der JLU Gießen eingefordert

Ausgleichsbewegung: Auf der Sportanlage am Kugelberg möchte der Student seine Runden laufen. Archivfoto: Szabowski

GIESSEN (red). Nach der Cyberattacke und #JLUoffline hat der Corona-Virus Studierende der Justus-Liebig-Universität (JLU) besonders hart getroffen. Denn die Hochschule hatte schnell auf Notbetrieb geschaltet und Präsenzveranstaltungen durch Online-Formate ersetzt. Ein Jurastudent wollte nicht alle Maßnahmen hinnehmen und hat versucht, vor dem Verwaltungsgericht Gießen im Wege einer einstweiligen Anordnung zu erreichen, dass ihm die Nutzung des universitären Sportplatzes am Kugelberg zum Laufen und die Nutzung der Bibliothek des juristischen Fachbereichs ermöglicht wird. Der junge Mann hatte geltend gemacht, ihm werde das Studium mangels Bibliothekszugangs, intensiven Austauschs mit anderen Studierenden und Ausgleichssports unverhältnismäßig erschwert. Die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts hat jetzt per Beschluss diesen Eilantrag abgelehnt, heißt es in einer Pressemitteilung der Justizbehörde.

Priorität für Examen

Die Sportanlagen der JLU am Kugelberg waren zunächst wegen der Corona- Pandemie nur für den hochschuleigenen Lehr- und Prüfungsbetrieb geöffnet und sind ab August wieder vereinzelt für Angebote des Allgemeinen Hochschulsports geöffnet worden. Für die private Nutzung ist der Sportplatz geschlossen. Die Arbeitsplätze in der Bibliothek des juristischen Fachbereichs sind derzeit Examenskandidaten vorbehalten. Die übrigen Studierenden können dort jedoch Bücher ausleihen.

Das Verwaltungsgericht hat in seinem Beschluss ausgeführt, dass die Beschränkung der Nutzungsmöglichkeiten der Einrichtungen, die auf dem Hygiene- und Maßnahmenkonzept der JLU zur Eindämmung der Corona-Pandemie beruhen, den Antragsteller nicht in seinen Rechten verletzen. Die begehrte Öffnung des Sportplatzes könnte - wolle man das Ziel der Pandemiebekämpfung umsetzen - nur unter sehr hohem organisatorischen Aufwand umgesetzt werden, wozu die Universität nicht verpflichtet sei. Die nur schrittweise erfolgende Öffnung für den Allgemeinen Hochschulsport sei verhältnismäßig und vom Antragsteller hinzunehmen.

Die Nutzung der Bibliothek des juristischen Fachbereichs sei grundsätzlich nur im Rahmen der tatsächlichen rechtlichen Nutzungsmöglichkeiten gegeben. Unter Wahrung der Abstandsregelungen und zum Gesundheitsschutz sei daher derzeit zulässigerweise nur eine beschränkte Anzahl von Plätzen vorhanden. Dass die JLU diese Plätze vorrangig den Examenskandidaten zur Verfügung stelle, verletze den Antragsteller, der Student im zweiten Semester ist, nicht in seinem Recht auf Gleichbehandlung. Denn die Examenskandidaten seien gegenüber anderen Studierenden in besonderem Maße auf den Zugang und die Nutzung von Literatur während ihrer zeitintensiven Vorbereitungsphase auf das Examen angewiesen. Der Beschluss (3 L 2412/20.GI) ist noch nicht rechtskräftig. Die Beteiligten können dagegen binnen zwei Wochen Beschwerde beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel einlegen.