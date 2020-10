Laufend Müll sammeln: "Plogging"-Event in Gießen

Kippen, Korken und ein Gemälde: Schnell waren die Müllsäcke beim "Plogging"-Event gefüllt. Foto: Jung

GIESSEN"Plogging" - das Wort setzt sich aus dem schwedischen Begriff "plocka" (auf Deutsch: sammeln) und "Jogging" zusammen und verbindet die Idee, sich selbst und seiner Fitness als auch der Umwelt Gutes zu tun. Bei einem Plogging-Event unter dem Titel "Clean and Train" säuberten jetzt Aktive und Nichtmitglieder des Outdoor-Fitness-Studios "Greenletics" säckeweise Müll entlang des Lahnufers ein. Neun Teilnehmer - sechs Frauen, ein Mann und zwei Kinder - trafen sich bei tristem Herbstwetter am Lahnfenster und drehten, ausgestattet mit Müllsäcken und Handschuhen, eine Runde bis zum Christian-Rübsamen Steg.

Schon bei den Outdoor-Workouts und Laufkursen finden die Frauen und Männer viel zu häufig schöne Plätze vor, die total zugemüllt sind. Entweder sind es die Wiesen in Parks, auf denen vor allem im Sommer so mancher Picknicker seinen Abfall zurücklässt. Oder es sind die Wegesränder oder das Lahnufer, wo Müll achtlos hinterlassen wird. "Wir sehen es, es stört uns und wir wollen was dagegen tun!", meinen die Sportlerinnen und Sportler von "Greenletics". Und deswegen sind alle Trainer in jedem Kurs mit Müllbeuteln und ein paar Einweghandschuhen ausgestattet. So können sie auf ihren sportlichen Touren jederzeit spontan Müll einsammeln und die Natur etwas sauberer zurücklassen, als sie sie vorgefunden haben.

Zusätzlich gibt es regelmäßig die sogenannten "Plogging-Events". Dabei veranstaltet das Fitness-Studio eine Laufeinheit speziell zum Einsammeln von Müll. Die Teilnahme ist kostenfrei und auch Nichtmitglieder sind zum Mitmachen eingeladen.

Dosen, Kronkorken, Flaschen und sogar ein Aquarell-Gemälde zogen die Läuferinnen und Läufer bei ihrem jüngsten Einsatz aus dem Gebüsch. Zigarettenschachteln und unzählige Kippen wanderten in die Plastiktüten, "aber es gibt noch jede Menge davon", bedauert eine Mitwirkende kopfschüttelnd. Auch Glasscherben wurden aufgesammelt.

Zwei Mal im Jahr sind sie unterwegs und es hat auch dieses Mal wieder Spaß gemacht, betonen die Teilnehmer. Es sei nur ein kleines Zeichen, aber zur Nachahmung und zum Mitmachen empfohlen. Mehr Informationen unter www.greenletics.de.