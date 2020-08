"LaufKulTour 2.0" macht Station in Gießen

Nach dem Austausch der Geschenke durch OB Grabe-Bolz ( links) startete die Gruppe in Richtung Hessenhallen, wo die Tagestour endete. Foto: Jung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN (kg). Zwischenstopp in Gießen: Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz begrüßte die Sportlerinnen und Sportler der "Lauf-KulTour 2.0" bei herrlichem Wetter auf dem Rathausvorplatz. Das Team des Chemnitzer Vereins startete am 21. August in Richtung der Partnerstadt Düsseldorf erneut in sein gleichnamiges Projekt - der "Lauf-KulTour 2.0." . Auf einer 1300 Kilometer langen Strecke läuft eine Duathlon-Staffel innerhalb von zehn Tagen quer durch Deutschland und wieder zurück.

Nach zehn erfolgreichen 4000 Kilometer langen Staffelläufen rund um Deutschland und einer erfolgreichen Premiere des neuen Konzepts in 2019 absolvieren wieder zwölf junge Sportlerinnen und Sportler eine 1300 Kilometer Tour. Die Strecke führte über Jena, Weimar, Erfurt und Bad Salzungen auch nach Gießen, wo es einen Zwischenstopp gab. Eine Läuferin oder ein Läufer sind abwechselnd immer auf der Strecke und werden von elf Radfahrern täglich über 120 Kilometer begleitet.

Gießen hat in den vergangenen Jahren eine eigene Staffellauf-Tradition in die Partnerstädte Hradec Králové (Tschechische Republik 2014), Ferrara (Italien, 2016) und Winchester (Großbritannien, 2018).

Die Duathlon-Gruppe aus Sachsen wurde im Stadtgebiet von Sportlern begleitet. Im Sportdress mischte sich die OB nach einem kurzen Empfang am Rathaus, wo Geschenke ausgetauscht wurden, unter die Laufgruppe, und weiter ging es zum Tagesziel an die Hessenhallen.