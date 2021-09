Laura Schäfer ist neue Dekanatsjugendreferentin

Wünscht sich viel Austausch und Gespräche: Laura Schäfer. Foto: Wißner

GIESSEN - "Du sollst das Licht der Welt sein für die Jugendlichen in unserem Dekanat", waren jene Worte, die der neuen Dekanatsjugendreferentin Laura Schäfer bei ihrer Amtseinführung von Dekan André Witte-Karp und stellvertretendem Dekan Andreas Specht für ihre neue Aufgabe mit auf den Weg gegeben wurden. In der Lukaskirche in der Löberstraße gab es jedoch gleich einen doppelten Anlass zur Freude, denn auch die Junge Kirche Gießen wurde offiziell eröffnet. Corona verhinderte in beiden Fällen eine zeitnahe Feier, hatte doch Schäfer bereits am 1. Juni vergangenen Jahres ihr Amt angetreten und die Junge Kirche, ein neues Projekt des Evangelischen Stadtjugendpfarramtes Gießen, wurde bereits am Neujahrstag gestartet. Die Coronazeit wurde dazu genutzt, die Lukaskirche zu renovieren.

Band und Bitten

Dabei packte das Juki-Team kräftig mit an, als es im Herbst vergangenen Jahres losging. Bis zu den Sommerferien wurde im Eingangsbereich ein Café-Bereich geschaffen, eine neue Küche eingebaut, ein neuer Fußboden verlegt. Zudem wurde durch eine Fachfirma auch die Akustik des Gotteshauses auf den neuesten Stand gebracht, wovon sich nun die Gemeinde beim Einführungsgottesdienst überzeugen konnte. Dieser von Witte-Karp und Specht gemeinsam mit Stadtjugendpfarrer Alexander Klein und dem Pfarrer der Lukasgemeinde, Matthias Weidenhagen, gehaltene Gottesdienst wurde musikalisch von der Juki-Band mit Nathalie Neumann, Olivia Klatzka, Lara Keßler, Miriam Weigang, Ben Otminghaus und Nino Zabel umrahmt.

Fürbitten nach der Amtseinführung durch Pfarrer Specht sprachen Dekantssynodalvorsitzender Gerhard Schulze-Velmede, Charlotte Hucht, Hannah Strupp, Laura Schäfer und die beiden Pfarrer Weidenhagen und Klein. Dem Einführungsgottesdienst schloss sich ein "Tag der offenen Tür" an, so konnte die Lukaskirche neu entdeckt werden, wobei bereits am Nachmittag dazu Gelegenheit bestand, die neu geschaffene Junge Kirche wie auch Laura Schäfer kennenzulernen.

Diese hatte nach ihrem Abitur an der Liebigschule an der Justus-Liebig-Universität (JLU) außerschulische Bildung mit Theologie als Nebenfach studiert und anschließend als Gemeindepädagogin in der Evangelischen Kirchengemeinde Watzenborn-Steinberg und als Schulsozialarbeiterin beim Diakonischen Werk Gießen gearbeitet. Zum 1. Juni 2020 wechselte Schäfer ins Stadtjugendpfarramt als Dekanatsjugendreferentin. Am 1. Januar wurde dann das neue Projekt Junge Kirche Gießen gestartet, womit der Umzug von der Südanlage in die Lukaskirche für das Stadtjugendpfarramt verbunden war.

Die Löberstraße 4 als Ort der Jungen Kirche Gießen bietet nach den Worten von Schäfer jungen Menschen von 15 bis 35 an einem zentralen Ort in der Stadt eine Anlaufstelle, wo nicht nur Gottesdienste gefeiert, sondern auch Glaubensfragen diskutiert werden können. "Diese wunderschöne Kirche mitten in Gießen ist nun zu einem Ort geworden, wo sich junge Menschen begegnen, einbringen, ihren Glauben weiter oder zum ersten Mal entdecken und leben und sich vielleicht sogar beheimaten können", schaut Schäfer nach vorne. Sie hofft, dass möglichst viele junge Menschen dieses Angebot auch annehmen und "einfach mal vorbeischauen".

"Offen und inspirierend"

Beim "Tag der offenen Tür" war dies der Fall, wurden die Sitzgelegenheiten im Außenbereich der Kirche zum Verweilen und Innehalten genutzt, die Räumlichkeiten entdeckt, Tischkicker oder Billard gespielt oder aber auch das Gespräch mit Schäfer und ihrem Team gesucht. Für viele die beste Gelegenheit, Schäfer persönlich kennenzulernen, deren "offene, lebendige, herzliche und inspirierende Art, Menschen zu begegnen und zu fördern", zuvor bereits charakterisiert wurde. Die Junge Kirche bietet regelmäßig alle zwei Wochen sonntags um 11 Uhr einen "Eat. Pray. Laugh. Brunch-Gottesdienst", freitags von 20 bis 21.30 Uhr Aperitivo, lädt jeden zweiten Donnerstag in die JuKi-Lounge und jeden Montag um 6.45 Uhr zu einem halbstündigen "Pray to go" ein. Darüber hinaus ist auch jeweils mittwochs ab 13 Uhr geöffnet, bietet sich die Lukaskirche mit ihrem Café-Bereich als Rückzugsort für Schüler und Studenten an. Dort können Hausaufgaben gemacht und Studien vorbereitet werden. Darüber hinaus kann der Ort auch für Unterricht genutzt werden.

Wie Schäfer verriet, fand in der vergangenen Woche hier der Religionsunterricht für eine Klasse der Max-Weber-Schule statt. Auch finden nun in der Lukaskirche die Jugendleiter-Card (Juleica)-Schulungen statt. "Die Junge Kirche ist ein Ort, wo sich junge Menschen begegnen können", lädt Laura Schäfer zu Besuchen ein.