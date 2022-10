Lauterbacherin unter den Besten

Jetzt teilen:

LAUTERBACH/GIESSEN - Das Regierungspräsidium Gießen ehrte jetzt die landesweit besten Auszubildenden in Ververwaltungsberufen des Jahres 2022. Darunter war auch Eva Schlössler aus Lauterbach, die eine Ausbildung beim Kreissausschuss des Vogelsbergkreises absolvierte. In 18 Monaten hat sie die Ausbildung nebenberuflich abgeschlossen. Bei einem Festakt in Gießen wurde die frischgebackene Verwaltungsfachangestellte geehrt. Dass der berufliche Weg von Eva Schössler in die Verwaltung führt, war nicht immer so klar. Denn als Offset-Druckerin und examinierte Physiotherapeutin ist das keine Selbstverständlichkeit. Nach dem zweiten Kind suchte Schössler, die bis dahin als Physiotherapeutin gearbeitet hatte, eine neue berufliche Perspektive. Und fand diese 2016 in der Verwaltung: Die Jägerin begann stundenweise als Trichinenschauerin im Amt für Veterinärwesen, Verbraucherschutz und Ordnungsangelegenheiten. 2018 stockte sie dann auf eine Halbtagsstelle auf. Seit 1. September ist sie beim Amt für Finanzen und Kassenwesen eingesetzt.