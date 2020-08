Lebenshilfe Gießen bietet "Blickpunkt Auge" neue Räume an

Symbolfoto: Pixel-Shotstock.adobe.com/Unbekannt

Giessen (red). "Blickpunkt Auge" war in Not geraten. Die Beratungsstelle für Menschen mit Sehbehinderung muss aus seinen Räumen in der Innenstadt ausziehen - ohne eine Mietraum-Alternative zu haben. Nun konnte das Problem dank einer Kooperation mit der Lebenshilfe Gießen schnell gelöst werden: und zwar auf dem Gelände der Sophie-Scholl-Schule in der Rödgener Straße 74. "Für kleine Beratungsstellen und ehrenamtlich tätige Vereine wird die Luft in den Innenstädten immer dünner", sagt Martina Ertel. Sie arbeitet zusammen mit Sven Germann, dem Leiter der Bezirksgruppe Gießen-Oberhessen des Blinden- und Sehbehindertenbundes, im Vorstand des Vereins "Ich bin dabei", der wiederum Träger der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) ist. Als sozialer Träger mit rund 40 Einrichtungen und 1200 Beschäftigten in Stadt und Landkreis verfüge die Lebenshilfe über viele Immobilien und kreativ denkendem Personal, heißt es in einer Pressemitteilung. Deshalb sei "Blickpunkt Auge" angeboten worden, Büroflächen in einem Pavillon bei der Sophie-Scholl-Schule anzumieten, Synergien inklusive. Denn an dem neuen Ort solle auch die EUTB für Menschen mit Behinderungen durchgeführt werden.

In den Pavillons, die aktuell grundlegend saniert und zu modernen, barrierefreien Räumen umgebaut werden, ziehen noch andere Einrichtungen der Lebenshilfe ein. Ein Blindenleitsystem von der Stadtbus-Haltestelle "Sophie-Scholl-Schule" der Linien 1 und 17 direkt vor dem Grundstück bis zu den Pavillons sei in Planung. "Wir sind uns bewusst, dass die sozialen Beratungsstellen Laufkundschaft und damit Räumlichkeiten in der Innenstadt benötigen. Da es für Vereine aber immer schwieriger wird, bezahlbaren Mietraum zu finden, sind wir sehr froh, 'Blickpunkt Auge' schnell und unkompliziert unter die Arme greifen zu können", erläutert Dirk Oßwald, Vorstand der Lebenshilfe Gießen. "Außerdem wird sich das Quartier an der Rödgener Straße, das an das Gelände des ehemaligen Alten Flughafens grenzt, innerhalb kurzer Zeit zu einem neuen lebendigen Stadtviertel entwickeln, sodass soziale Beratungsstellen dort gut aufgehoben sein werden." Sven Germann dankt der Lebenshilfe für die Unterstützung und die Bereitschaft, die baulichen Veränderungen umzusetzen. Die Beratungsstelle des Blinden- und Sehbehindertenbundes wird voraussichtlich ab dem ersten Quartal 2021 von der Frankfurter Straße 12 umziehen und am neuen Standort zu finden sein.

. Kontakt: "Blickpunkt Auge" - Rat und Hilfe bei Sehverlust, Telefon: 0641/98438484, E-Mail: k.germann@blickpunkt-auge.de.