Lebenshilfe Gießen: Erfolgreicher Weg in ersten Arbeitsmarkt

Kolleginnen auf Augenhöhe: Nihal Dal (rechts) freut sich mit Conny Quednau, Leiterin der Mensa an der Sophie-Scholl-Schule, über ihre Festanstellung. Foto: Lebenshilfe Gießen

Giessen (red). Nihal Dal und Conny Quednau sind ein eingespieltes Team. Sie kennen sich seit mehr als zehn Jahren und arbeiten seit 2015 gemeinsam in der Schulmensa der Sophie-Scholl-Schule in der Grünberger Straße. Betrieben wird diese von der proLiLo Gastrowelt gGmbH, dem Inklusionsbetrieb der Lebenshilfe Gießen. Conny Quednau leitet die Mensa, Nihal Dal ist seit fünf Jahren ihre Mitarbeiterin. Bis Mitte August bezog Dal in der Mensa als Werkstatt-Mitarbeiterin der Lebenshilfe Gießen einen Werkstattlohn und ergänzende Grundsicherung. Inzwischen hat die 32-jährige Gießenerin türkischer Herkunft einen regulären sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz. Quednau und Dal sind nun auch formal Kolleginnen auf Augenhöhe.

Möglich wurde dies für Nihal Dal durch das "Budget für Arbeit". Dabei handelt es sich um ein Förderinstrument, das Anfang 2018 im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes in Kraft getreten ist. Die Förderung ist für Personen vorgesehen, die einen Anspruch auf eine Beschäftigung in einer Werkstatt für Menschen mit einer Behinderung haben, heißt es in einer Pressemitteilung. Bisher konnte die Lebenshilfe sechs Personen über das "Budget für Arbeit" auf den ersten Arbeitsmarkt vermitteln. Der Lohnkostenzuschuss von der Eingliederungshilfe des Landeswohlfahrtsverbandes beträgt bis zu 75 Prozent des Arbeitnehmerbruttolohnes. Hinzu kommen Fördermittel seitens des Integrationsamtes, zum Beispiel für notwendige Arbeitsausstattung. "Sollte das Arbeitsverhältnis aus irgendeinem Grund beendet werden, hat der Beschäftigte das Recht, wieder in die Werkstatt zurückzukehren", erklärt Swen Groß, Geschäftsführer von proLiLo Gastrowelt.

Nihal Dal ist sehr glücklich über den Arbeitsvertrag. In den vergangenen Jahren hat der Inklusionsbetrieb in Gießen und Umkreis zwölf Kantinen übernommen. Anfang des Jahres kam die Mensa der Sophie-Scholl-Schule hinzu. Die Zusammenarbeit in der Mensa, in der insgesamt vier Personen arbeiten, habe sich nicht grundlegend geändert. "Aber Nihal kann mich jetzt auch offiziell vertreten, wenn ich einen Termin habe. Ich weiß, dass ich mich auf sie verlassen kann. Und ich bin stolz, dass wir diesen langen Weg gemeinsam gegangen sind und Nihal nun mit allen Rechten und Pflichten bei uns angestellt ist", betont Leiterin Conny Quednau.

Nihal Dal freut sich vor allem auf die tägliche Essensausgabe: "Der Kontakt zu den Kindern macht mir am meisten Spaß. Ich brauche Abwechslung und Kontakt zu Leuten. Die Arbeit in der Küche gefällt mir." Petra Emin, Leiterin des Fachdienstes Berufliche Integration bei der Lebenshilfe Gießen, hat Nihal Dal beim Übergang in ein festes Arbeitsverhältnis begleitet. "Manche Mitarbeiter der Werkstätten empfinden es als Makel, dass sie zum Beispiel infolge einer psychischen Erkrankung bei der Lebenshilfe arbeiten. Das Beispiel von Frau Dal zeigt einmal mehr, dass die Werkstatt keine Sackgasse ist, sondern viele Entwicklungsmöglichkeiten bietet", so Emin. Für Nihal Dal habe die Lebenshilfe so den Weg in ein Leben mit mehr Selbstbestimmung geebnet.

. Interessierte Arbeitgeber können sich an den Fachdienst Berufliche Integration der Lebenshilfe Gießen wenden. Dieser informiert und berät über die Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung in ihrem Betrieb.

. Kontakt: Petra Emin, Telefon: 06404/804-170, E-Mail: p.emin@lebenshilfe-giessen.de.