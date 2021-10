Lebenshilfe Gießen mit Regierungspräsident auf Bootstour

Bei einer "Schlammbeiser"-Fahrt stellt die Lebenshilfe dem Regierungspräsidenten die Arbeit ihrer Stiftung vor. Foto: RP Gießen

GIESSEN - Gießen (red). Was hat eine Stiftung mit dem "Schlammbeiser Royal" zu tun? Das schmucke Boot vom Marine-Verein Gießen 1892 spielte bei einem Besuch von Dr. Christoph Ullrich eine besondere Rolle. "Mit der Lahnfahrt soll auch ein bisschen Urlaubsfeeling aufkommen", wie Dirk Oßwald vom Vorstand der Lebenshilfe Gießen sagte, der den Regierungspräsidenten eingeladen hatte. Dessen Regierungspräsidium (RP) Gießen hat in ganz Mittelhessen die Aufsicht über rund 350 Stiftungen. Eine davon ist die Stiftung Lebenshilfe Gießen, die mit ihren Erlösen vor allem individuelle Reisen für Menschen mit schweren Behinderungen ermöglicht.

"Die Stiftung ist 2003 gegründet worden mit dem Ziel, die Teilhabe, Lebensqualität und Zufriedenheit von Menschen vor allem mit schweren Behinderungen zu verbessern", erläuterte Maren Müller-Erichsen vom Stiftungsvorstand. Damit die Lebenshilfe Gießen ihre individuellen Hilfen verlässlich und dauerhaft anbieten könne, "dafür benötigen wir zusätzliche finanzielle Quellen". Diese zu gewinnen und sinnvoll auszuschütten, dem hat sich die Stiftung Lebenshilfe Gießen verschrieben. "Wir freuen uns sehr darüber, wenn unsere Stiftung über Spenden oder Erbschaften begünstigt wird."

"Sie haben in unserer Region eine lange Tradition und wir sind dankbar für die vor allem ehrenamtliche Arbeit, die hier kontinuierlich geleistet wird", erklärte Ullrich. Ob es um eine Genehmigung, Satzungsänderung oder Ortsverlegung geht: Das RP Gießen ist der Ansprechpartner in Mittelhessen. Derzeit beaufsichtigt es 350 Stiftungen. Alleine 2019 kamen 15 dazu.

Stiftungswesen hat eine lange Historie. "Wir haben Stiftungen, die sind mehrere Jahrhunderte alt", berichtet Dr. Christian Schmidt, Leiter des zuständigen Dezernats. "Bei neuen Stiftungen haben wir die Aufgabe, als Geburtshelfer beratend zur Seite zu stehen." Es sei aber auch einmal sehr schön zu sehen, wie eine Stiftung im Alltag funktioniert und was mit dem Geld passiere. Die Organisationsformen oder auch der Stiftungszweck können sehr unterschiedlich sein. "Die einen kümmern sich um Obstwiesen und andere widmen sich Waisenhäusern im Ausland", umschreibt RP-Mitarbeiterin Vanessa Kühn die große thematische Spannweite.

"Die Erlöse der Stiftung werden vor allem dafür verwendet, individuelle Urlaube und Freizeiten zu ermöglichen", erläutert Dirk Oßwald. "Dafür haben wir eigens vor sechs Jahren eine Tochtergesellschaft gegründet." Früher sei eine Wohngruppe gemeinsam mit großem Bus in Urlaub gefahren und habe dann in einer Gemeinschaftseinrichtung übernachtet, berichtete Martina Ertel, Geschäftsführerin der ProMundio gGmbH mit Sitz in Pohlheim. "Jeder Mensch darf in den Urlaub fahren, auch Menschen mit einer Behinderung." Die Bedürfnisse sind dabei individuell. "Manche wollen mit Bekannten verreisen, andere wollen vorher gar niemand kennen", weiß ProMundio-Chefin Ertel. Dementsprechend thematisch bunt ist auch der aktuelle, 40 Seiten starke Katalog. Seit Ende der 1980er Jahre organisiert die Lebenshilfe Gießen Freizeiten für Menschen mit Behinderung. Die aktuellen Angebote führen - überwiegend in Kleingruppen - ins Allgäu, nach Zeeland, zur Ostsee, an die Mosel oder eine sogar nach Griechenland. Die gemeinnützige Gesellschaft hat derzeit zwei Angestellte. Corona hat auch die Arbeit bei ProMundio radikal eingeschränkt, berichtete Mitarbeiterin Sabine Müller. "Seit Mitte Juni, also mit der Öffnung, haben auch wir wieder losgelegt."

Der neue Katalog kommt immer um Nikolaus heraus. Die Anmeldungen kommen dann ganz schnell und mit ihnen die Frage der Finanzierung. Denn viele Menschen mit einer Behinderung sind auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Das ProMundio-Team berät intensiv und hilft dabei, alle notwendigen Anträge auf den Weg zu bringen. Alleine zwischen 2010 und 2020 hat die Stiftung Lebenshilfe mehr als 106 000 Euro in Form von Zuschüssen oder Förderungen ausgeschüttet - auch für andere Projekte. So werden beispielsweise Familien unterstützt, damit deren Kinder die private Sophie-Scholl-Schule der Lebenshilfe Gießen besuchen können. Eine Schaukel für Rollstuhlfahrer wurde bezahlt oder einem Bewohner neue Zähne finanziert. Herausragend sei jedoch das besondere Programm für Reisen von Menschen mit schweren Behinderungen. "Sie leisten hier eine sehr wertvolle Arbeit,vor allem mit Blick auf den inklusiven Gedanken in unserer Gesellschaft", betonte der Regierungspräsident beim Erinnerungsfoto. "Es ist auch für uns als Stiftungsaufsicht sehr schön, zu sehen, was eine einzelne Stiftung bewirken kann."