Lebenshilfe Gießen: Mitarbeiterin gestaltet Ruheraum um

Christine ist stolz auf das, was sie geschaffen hat: der Ruheraum erstrahlt auf ihre Initiative hin in neuem Glanz. Foto: Lebenshilfe Gießen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Christine* liebt das Basteln, das Spiel mit Farben und Formen - und sie mag es sehr, mit ihrem Talent und ihren Ideen anderen Menschen eine Freude zu bereiten. Sowohl im Bekanntenkreis als auch auf der Arbeit. Das durften kürzlich die Mitarbeiter der Reha-Werkstatt Standort Mitte der Lebenshilfe Gießen mit Staunen feststellen.

Die 26-Jährige ist seit sechs Jahren in der Rehabilitationseinrichtung für Menschen mit chronisch-psychischen Erkrankungen im Gießener Erdkauter Weg tätig, eigentlich arbeitet sie in der dortigen Kantine. Im vergangenen halben Jahr gestaltete Christine, mit der Hilfe einiger Kollegen, zusätzlich einen Ruheraum in Eigeninitiative liebevoll um. Dieser erstrahlt nun in neuem Glanz und mit maritimem Anstrich. "Das hat Spaß gemacht, ich habe das wirklich sehr, sehr gerne gemacht", freute sich die Reha-Mitarbeiterin im Rahmen der kleinen Eröffnungsfeier, bei der auch Werkstattleiter Marlon Diaz zugegen war.

Diaz zeigte sich beeindruckt von der konzeptionellen Arbeit und Ausdauer, vor allem aber von der mitreißenden Motivation der jungen Frau mit Handicap: "Christine hatte eine tolle Idee. Sie wollte den alten, etwas farblosen Ruheraum - der den Mitarbeitern im Arbeitsalltag eine kurze Verschnaufpause bieten kann - umgestalten, freundlicher machen. Von Beginn an hat sie sich überlegt, was genau sie machen möchte, welches Budget sie benötigt, wie sie die Maßnahmen umsetzen muss - und wen sie sich unterstützend an Bord holen kann."

Christine erläuterte ihren Impuls: "Ich machte vor einiger Zeit mal eine Pause in dem Raum und dachte: 'Ich komme hier einfach nicht zur Ruhe.' Dann nahm ich mir vor, dass ich das anspreche - und das habe ich auch getan." Binnen kürzester Zeit erarbeitete Christine Entwürfe für den neuen Raum: Farben, Dekorationen - an alles dachte sie. Heute, rund sechs Monate später, kommt der Raum in meeresblauen Farben daher, Muscheln hängen an dünnen Fäden von einem eingesammelten Ast.

Viel Unterstützung

"Ich habe mal gehört, dass der Meeresausblick beruhigen soll", so die sympathische Lebenshilfe-Mitarbeiterin, die ferner einen kleinen Zimmerbrunnen aufgestellt und die Ruheraumliege mit einem neuen Bezug versehen hat. Alles zum Wohle ihrer Kolleginnen und Kollegen mit Handicap, denen bei zukünftigen Besuchen des einladenden Zimmers in blauen Lettern folgender, von Christine ausgewählte, Spruch begegnen wird: "Mit Mut fangen die schönsten Geschichten an."

Auch Melanie Hagedorn, bei der Lebenshilfe Gießen für Marketing und Vertrieb zuständig, freute sich zur Einweihung des neuen räumlichen Schmuckstücks der Reha-Werkstatt über Christines Engagement. "Du bist eine Person, die Mut macht und ihren Plan durchsetzt. Diese Willensstärke hat nicht jeder", so Hagedorn, die Christine darin unterstützte, ihre Ideen zu visualisieren.

Christine zeigte sich dankbar für die Unterstützung ihrer Kollegen, insbesondere für den Zuspruch von Marlon Diaz. Selbstbewusst betonte sie: "Ich habe eine geistige Beeinträchtigung - aber ich finde es gut, was ich mit ihr bislang alles geschafft habe."

(*Anm. d. Red.: Auf eigenen Wunsch wollte Christine ihren Nachnamen nicht genannt haben).