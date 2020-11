Lebenshilfe Gießen: Motor für Inklusion

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen (chn). Die Lebenshilfe Gießen zählt als gemeinnütziges Unternehmen zu den größten Arbeitgebern der Region und gilt mit ihren insgesamt neun Tochtergesellschaften als wichtiger Motor für Inklusion in Mittelhessen. Bei mehreren Tochtergesellschaften kam es zum 1. November zu wesentlichen Veränderungen auf den Führungspositionen. Magnus Schneider, von 2002 bis 2017 hauptamtlicher Vorstand der Lebenshilfe Gießen und Geschäftsführer von mehreren Lebenshilfe-Töchtern, trat nun nach Abschluss seiner Altersteilzeit in den vollständigen Ruhestand ein. Schneider, der insgesamt 35 Jahre für die Lebenshilfe tätig war, hatte 2018 die Vorstandsposition an Dirk Oßwald abgegeben. Fünf Tochtergesellschaften führte er im Rahmen seiner Altersteilzeit bis jetzt. Kürzlich stellte die Lebenshilfe die Nachfolger vor.

"Die Lebenshilfe Gießen und ihre Tochtergesellschaften sind Herrn Schneider für sein unermüdliches Engagement für unseren Unternehmensverbund, vor allem aber für die übergeordneten Ziele und Ideale von Inklusion und Teilhabe zutiefst dankbar. Sein Wirken hinterlässt Spuren, sein Einfluss wird nachhallen - und für die nun wohlverdiente Zeit nach dem Arbeitsleben wünschen wir Herrn Schneider selbstverständlich nur das Beste", erklärten Maren Müller-Erichsen, Aufsichtsratsvorsitzende der Lebenshilfe Gießen, sowie Lebenshilfe-Vorstand Dirk Oßwald unisono.

Für den Geschäftsführer-Posten der Sophie-Scholl-Schulen gGmbH - die über insgesamt drei Schulstandorte in Gießen und Bad Nauheim verfügt, konnte Patrik Mähling (40 Jahre) gewonnen werden. Der studierte Theologe war zuvor als Referent in der Präsidialverwaltung der Justus-Liebig-Universität Gießen tätig.

Neben der leitenden Funktion in der Schulgesellschaft übernimmt Patrik Mähling auch Magnus Schneiders Position als Geschäftsführer der proJuventis gGmbH, die Teilhabeassistent*innen für Schüler*innen mit Anspruch auf sonderpädagogische Förderung im Wetteraukreis beschäftigt. Zudem führt Mähling fortan die Geschäfte der Sophie-Scholl-Schulen Immobilien GmbH & Co KG sowie der Sophie-Scholl-Schulen Immobilien-Verwaltungs GmbH. Nachfolgerin für Magnus Schneiders Geschäftsführer-Tätigkeit bei der proLiberi gGmbH ist seit dem 1. November Stefanie Wiesenberg (53). Die Diplom-Sozialpädagogin und Sozialbetriebswirtin führt die Tochtergesellschaft gemeinsam mit Ursel Seifert. proLiberi ist als Trägerin der Kinder- und Jugendhilfe in den Arbeitsfeldern Diagnose Arbeitsmarktfähigkeit, Berufliche Orientierung und der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Burg Nordeck in Allendorf tätig. Stefanie Wiesenberg führte bisher und auch künftig Burg Nordeck als Einrichtungsleiterin, ist also bestens vertraut mit der Materie. Ursel Seifert leitet den Bereich Arbeitsmarkt. Ab 1. Januar wird ferner Diplom-Wirtschaftsingenieur René Neutzner (37) die Lebenshilfe-Tochtergesellschaft proCasa GmbH als Geschäftsführer leiten. Bisher hatte er schon hier als Prokurist und als langjähriger Leiter des internen Facility-Managements der Lebenshilfe Verantwortung übernommen. proCasa ist als Dienstleister für Unterhaltsreinigung für Einrichtungen der Lebenshilfe Gießen und externe Kunden - vor allem im Sozialbereich - tätig und beschäftigt über 100 Mitarbeiter. "Die Lebenshilfe Gießen freut sich, dass für alle vakanten Geschäftsführer-Posten hervorragende personelle Lösungen gefunden werden konnten", so Vorstand Dirk Oßwald.