Lebenshilfe Gießen stellt Weichen für die Zukunft

Endlich wieder möglich: Der persönliche Austausch der Führungskräfte der Ambulanten Hilfen der Lebenshilfe Gießen Foo: LH Gießen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Leitende Führungskräfte der "Ambulanten Hilfen" der Lebenshilfe Gießen trafen sich zur ersten Klausurtagung seit Pandemiebeginn im Landhotel Kloster Arnsburg. Der Lebenshilfe-Bereich der Ambulanten Hilfen - geleitet von Martina Ertel und ihrer Stellvertretung Gabi Mehmet - verfügt über neun verschiedene Dienste sowie Beratungsstellen für Familien und Menschen mit Behinderung in Stadt und Kreis Gießen, darunter beispielsweise der Familienunterstützende Dienst oder die Koordinationsstelle Migration und Behinderung. Insgesamt 40 hauptamtliche sowie rund 160 nebenamtlichen Mitarbeiter sind hier tätig.

"Wir sind froh darüber, dass diese Veranstaltung nun wieder in klassischer Form stattfinden kann. Das unmittelbare Gespräch, das direkte, strukturierte und ruhige Zusammenarbeiten unterschiedlicher Einrichtungsleitungen in Präsenz ist ein hohes Gut und initiiert fruchtbare Prozesse", erklärt Martina Ertel und verweist auf das erst vor wenigen Monaten gestartete Beratungsangebot "Offenes Ohr" für Familien mit Kindern mit Behinderung im Grundschulalter.

Thematisch widmeten sich die sechs Teilnehmer insbesondere drei Schwerpunkten. Besprochen wurde etwa die vor wenigen Jahren entstandene Bereichsstrategie für die Zeit bis 2025. "Manche Aspekte mussten neu priorisiert werden, auch das hängt mit dem Pandemiegeschehen zusammen. Unsere langfristige Ausrichtung müssen wir den veränderten Gegebenheiten anpassen, zumindest in Teilen", so Gabi Mehmet. Auch theoretischen Input gab es für die Anwesenden, Diplom-Psychologe Stefan Lind referierte über den Zusammenhang von kognitiver und emotionaler Entwicklung. In einem abschließenden Punkt reflektierte die Tagungsrunde die Funktion der Ambulanten Hilfen als wichtige Schnittstelle verschiedener Bereiche - etwa des Arbeits- oder Wohnbereichs - innerhalb der Lebenshilfe Gießen. "Unter dieser Perspektive ist unser Bereich vielleicht eine wirkliche Besonderheit: Wir stellen Verbindungen her, häufig auch Synergien. Das machen wir intern, aber auch extern, dank unseres großen Netzwerks an verschiedenen Kooperationspartnern. Wir wollen natürlich, dass das, im Sinne der Menschen und Familien, die wir begleiten, so bleibt", betonte Martina Ertel.

Weitere Informationen zu den Angeboten der Ambulanten Hilfen erhalten Interessierte bei Martina Ertel (Telefon: 0641/79798-114, E-Mail: m.ertel@lebenshilfe-giessen.de) sowie unter www.lebenshilfe-giessen.de.