Lebenshilfe Gießen: Wohnstätte für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung entsteht

Dach und Fenster zieren bereits den Rohbau der neuen Lebenshilfe-Wohnstätte. Foto: Lebenshilfe

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (chn). Die Lebenshilfe Gießen ist nicht nur einer der größten Arbeitgeber der Region, sondern "immer auch in Bewegung". Verschiedene Bau- und Sanierungsprojekte in Stadt und Landkreis Gießen werden aktuell durchgeführt, um das Leben und die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung zu verbessern, heißt es in einer Mitteilung. Für rund vier Millionen Euro entsteht etwa in der Rödgener Straße - auf dem Gelände des ehemaligen Woodland-Clubs - eine neue Wohnstätte. Bis zu 15 Personen, vornehmlich mit einer Autismus-Spektrum-Störung, werden dort ab voraussichtlich Anfang 2021 ein neues Zuhause bekommen. "Wir befinden uns im Bauzeitplan und freuen uns auf ein neues und modernes Zuhause unserer Klienten", erklärt Christine Hasenauer, Bereichsleitung Wohnen der Lebenshilfe Gießen. Der Rohbau konnte bereits fertiggestellt und Fenster eingebaut werden. Auch Arbeiten am Dach seien weitestgehend abgeschlossen, ebenso die Lüftungs-, Sanitär und Elektroinstallationen. Bei der Planung des Gebäudes habe die Gewährleistung von Barrierearmut ebenso im Fokus gestanden wie eine ökologisch sinnvolle und moderne Architektur. Unter anderem erfolgten die Maurerarbeiten mit dem besonders energieeffizienten Stein Poroton.

Um gezielter auf die zum Teil speziellen Bedürfnisse der Bewohner eingehen zu können, hat die Lebenshilfe zudem einen ganzjährigen Spendenaufruf - die "Aktion 68 000 - Wünsche werden wahr" - gestartet. Zuwendungen finanzieller Art, aber auch bestimmte Sachspenden sind möglich.