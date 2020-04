Lebensmittel für Alleinerziehende in Gießen

Verteilen am Samstag Lebensmittel (von links): Hendrik Schreiber, Shademan Souri, Ian Weber, Alen Pjanic, Diakonie-Chef Holger Claes und Anna Conrad von der Tafel.

GIESSEN - Ungewohntes Bild am Samstagmittag in der "Pizza Wolke": Auf und neben den Tischen stapeln sich Kisten mit Lebensmitteln. In Zusammenarbeit mit der Gießener Tafel werden sie kostenlos an 100 Alleinerziehende verteilt, die die Lebensmittel-Kisten zu fest vereinbarten Terminen in der "Wolke" abholen. Bei dieser Aktion, für die Geschäftsführer Shademan Souri Spenden in Höhe von rund 980 Euro auf 2000 Euro aufgestockt hat, hilft nicht nur das Team des Restaurants. Zu den Unterstützern gehören unter anderem auch Basketballer Alen Pjanic von den Gießen 46ers sowie die Handballer Hendrik Schreiber vom TV 05/07 Hüttenberg und Ian Weber von der HSG Wetzlar (ausführlicher Bericht folgt).