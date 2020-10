Lebensmittelabteilung im Karstadt Gießen geschlossen

Das endültige Aus kam am Samstag: Mit Plakaten und Aufstellern bedankt sich das Team bei den treuen Kunden. Foto: Czernek

GIESSEN - Gießen. Leere Regale, verwaiste Theken: Hier waren keine "Hamsterer" zugange, es waren die letzten Stunden der Lebensmittelabteilung im Untergeschoss von Karstadt. Seit Montag ist die "Galeria Markthalle" endgültig geschlossen.

Seit ein paar Wochen wurde auf großen Schildern auf das endgültige Aus hingewiesen. Am Samstag herrschte noch rege Betriebsamkeit in der Abteilung: Nach und nach wurden sämtliche Regale von Mitarbeitern ausgeräumt und alles in Kartons verpackt.

Für Last-Minute-Schnäppchenjäger war an diesem Tag allerdings kaum etwas dabei, denn die haltbaren Lebensmittel, Konserven und Flaschen waren alle verstaut und weggepackt. "Die werden in eine andere Filiale verschickt und dort weiter verkauft", erläutert Abteilungsleiter David Simon. Die Tiefkühlwaren wurden mit einem deutlichen Rabatt bereits schon früher abverkauft, die Fischtheke war auch schon seit Längerem nicht mehr bestückt worden, am Samstag zeigte sich hier nur noch gähnende Leere.

Leere Regale

Der beliebte Karstadt-Treff musste Corona-bedingt vor Monaten geschlossen werden und wurde anschließend nicht mehr neu eröffnet. "Wir hätten nur etwa fünf Gäste bewirten dürfen und dafür hat sich der Aufwand nicht gelohnt", bedauert der Abteilungsleiter.

"Seit dem Moment, da bekannt wurde, dass wir schließen, hat die Kundenfrequenz abgenommen", so Simon. Viele Kunden hätten ihr Bedauern ausgedrückt, dass der Lebensmittelmarkt jetzt schließen müsse. Eine ältere Dame füllt noch einmal ihren Einkaufskorb mit einigen Sachen und erzählt: "Einmal in der Woche bin ich für meinen Wocheneinkauf hierher gekommen, jetzt muss ich bis zum Marktplatz laufen. Das ist sehr schade."

Für die rund 25 Beschäftigten ist mit der Schließung der Abteilung auch das Ende ihrer Anstellung bei Karstadt gekommen. Allerdings stehen die Chancen für eine Anschlussbeschäftigung nicht schlecht.

Auffanggesellschaft

Für die Beschäftigten wurde eine Auffanggesellschaft gegründet, die sie bei der weiteren Arbeitssuche unterstützt. "Die Mitarbeiter sind alle sehr gut ausgebildet. Und gute Arbeitskräfte werden in dem Bereich gerade gesucht. Ich bin sehr zuversichtlich, dass alle eine neue Arbeitsstelle finden werden," so Simon. Ab dieser Woche wird das Untergeschoss komplett geräumt und renoviert, um schließend mit einem neuen Sortiment und einem neuen Partner wiedereröffnet zu werden.