Leerer Seltersweg aufgrund von Corona

Die sonst stummen Schwätzer tragen eine Botschaft um den Hals. Foto: Schäfer

GIESSEN - Beim Einkauf auf dem Wochenmarkt am Samstag wollten manche Menschen wegen dem grassierenden Corona-Virus dem Marktgedränge aus dem Wege gehen und hatten sich bereits früh am Morgen auf den Weg gemacht. Nur dumm, dass viele andere dies auch gedacht hatten und es so in den frühen Morgenstunden einen regelrechten Ansturm auf die Stände gab. Allerdings waren die Marktkunden sehr diszipliniert, bildeten Schlangen vor den Verkaufstresen und hielten den empfohlenen Sicherheitsabstand zueinander ein. Ein Standbetreiber berichtete dem Anzeiger, dass Kanzleramtsminister Helge Braun vorbeigekommen sei und das Verhalten der Marktbesucher als vorbildlich bezeichnet habe. Auf seine ihn die ganzen Tage beschäftigenden Frage, ob der Wochenmarkt auch weiterhin geöffnet bleibe, habe der Bundesministerminister geantwortet, dass er von keiner Schließung ausgehe.

"Ich hätte es besser gefunden, wenn die Schlangen sich vertikal zu den Verkaufsständen aufgestellt hätten und nicht parallel dazu", berichtete die Fleischverkäuferin der Wiesecker Metzgerei Engel leicht erbost. "So blockierten die Kunden vom Stand nebenan unsere Verkaufstheke. Und das war für unsere nicht so schön." Nicht nur sie rechnete, gefragt um die Mittagszeit, mit mehr als 50 Prozent Einbuße gegenüber dem letzten Samstag. Auch vis á vis beim Barbecuestand BBQ & Grill machte sich ein starker Umsatzrückgang bemerkbar: "Wir haben heute weniger als die Hälfte wie sonst verkauft", beklagte die Betreiberin. Anders am Obst- und Gemüsestand vor der ehemaligen Bierbörse, die Michael Zörkler aus dem Grünberger Stadtteil Reinhardshain betreibt. "Wir haben heute nicht viel weniger als normal verkauft", so sein Fazit. An den Markttagen am Mittwoch in Gießen und Freitag in Krofdorf-Gleiberg sei sein Umsatz noch wie immer gewesen. "Ich denke, dass es ganz normal weitergeht", zeigte er sich optimistisch. Auf die Hygiene am Stand angesprochen, zeigte Zörkler auf eine Batterie von Flüssigkeitsbehältern. "Wir waschen uns ständig die Hände." Dies ist wohl auch notwendig, da alle Einkäufe in bar bezahlt werden. "Nur an ein, zwei Ständen kann man hier mit Karte zahlen."

Während das Marktgeschehen noch einigermaßen in geregelten, normalen Bahnen verläuft, sieht es außerhalb von Brand- und Lindenplatz doch wesentlich anders aus. Die "Drei Schwätzer", die ansonsten stumm an der Ecke Plockstraße stehen, hatten am Samstag den Passanten etwas mitzuteilen. "Wir können uns nicht bewegen. Aber Ihr könnt voneinander Abstand halten", hat eine der Statuen auf einem Schild stehen, "Wir halten hier die Stellung. Bleib du bitte zuhause", die andere. Die Dritte fordert schließlich auf: "Um 21 Uhr klatscht ganz Gießen den Helfer*innen." Ansonsten wirkte der Seltersweg gegen Mittag um halb zwölf aber ausgestorben wie nachts um halb zwölf. Die Kartoffelspezialitätenbude "Knolli", bei der es nur Straßenverkauf gibt, hat hier noch geöffnet. Allerdings, so eine Angestellte, nur noch bis 14 oder 15 Uhr. "Dann machen wir dicht. Die laufenden Kosten sind höher als die derzeitige Umsatzrendite." Ob Knolli in der kommenden Woche dann wieder öffnet, sieht sie eher pessimistisch. Schräg gegenüber an der Ecke zur Wolkengasse hat es die Neueröffnung "Firat - Döner und Pizza" ganz hart getroffen. Der türkische Betreiber Halil Nural und sein Bruder räumen gerade alles Verderbliche aus dem Landen aus. "Seit der Eröffnung am 4. März ist es jeden Tag weniger geworden. Schlimmer geht nicht", beklagt er. Außer-Haus-Verkauf komme für ihn nicht in Frage. Denn er habe bisher noch nicht mit Belieferungen angefangen. "Wer soll darüber denn Bescheid wissen, dass es bei mir das gibt?"

Der Angestellte von "Wraps and More" in der Wolkengasse wartet noch auf den Anruf seines Chefs, ob und wann er den Stand dichtmachen soll. In der Pizzeria "Zum Löwen" im Neuen Weg will man Gäste bis 12 Uhr einlassen. "Wir müssen ja auch noch sauber machen und werden gegen 15 Uhr abschließen", so der Wirt. In der Plockstraße hat Giancarlo Biscardi seine "Weinbar" am Mittwoch um 18 Uhr für den Verzehr im Lokal geschlossen. "Innerhalb von Gießen liefern wir alles kostenlos." Auch könnten die Gäste bestelltes Essen im Laden abholen. Dies werde in großen Papiertüten auf dem Tresen bereitgestellt. Auf seiner Website sind alle näheren Infos zu finden - so wie auch bei vielen anderen Lokalen auf deren Homepage. "Wenn wir 50 Prozent des normalen Umsatzes damit schaffen, sind wir glücklich", so der Wirt. "Backhaus Horst" in der Mäusburg verkaufte gegen Mittag nur noch nach außerhalb, während gegenüber bei "Siebenkorn" und in der Walltorstraße in der "Stadtbäckerei" noch einige Gäste waren. Am Dönerdreieck hatten die Lokale am Vormittag bereits geschlossen. Etwas höher im Asterweg lud lediglich "Burgerholic" noch zum Verweilen ein.

Zwar nur mit Flatterband durch das städtische Gartenamt seit Donnerstag abgesperrt ist der Sportpark in der Wieseckaue am Waldbrunnenweg. Doch auch ohne Gitterzäune sind die am Mittwoch noch in großer Anzahl dicht bei dicht Sporttreibenden anscheinend nun doch zur Vernunft gekommen. Ein einzelner Fußballer hielt sich am Rande des Geländes fit. Der 30-Jährige aus Frankfurt-Seckenheim: "Ich bin zu Besuch in der Stadt. Wer weiß, wie lange die fußballlose Zeit andauert. Und ich will danach nicht fett sein." Weshalb zwei einzelne Schaukeln gesperrt wurden, erschließt sich nicht. Ansonsten sind im Stadtpark nur vereinzelt Menschen alleine oder zu zweit anzutreffen.