Titelbild des aktuellen Bracken-Kalenders: Der Verkaufserlös von 15 Euro kommt vollständig dem Förderverein der Schule für seh-, hör- und sprachgeschädigte Kinder zugute.

GIESSEN - Er ist wieder da: der Gießener Foto-Kunst-Kalender der Helmut-von-Bracken-Schule. Zum nunmehr 24. Mal haben Schülerinnen und Schüler der Klasse 9a einen Jahreskalender erstellt, der für 2021 den Titel "Legendary Comics Gießen" trägt. Wie der Kalender entstanden ist, schildern die Schüler selbst:

Die erste und konkurrenzlos beste Idee war schnell einstimmig als Arbeitsthema beschlossen: die Bilder von Gießen sollten aussehen wie in einem Comic-Heft. Schnell war eine App gefunden, die es möglich machte, mit wenigen Klicks Handy-Fotos wie ein Comic-Bild aussehen zu lassen. Nach und nach sammelten wir viele Comic-Bilder und hatten dann die Qual der Wahl: Nur zwölf davon konnten wir im Kalender verwenden... das gab viele Diskussionen. Für das Layout des Kalenders malten wir viele Entwürfe und wählten dann auch nach vielen Diskussionen den besten aus. Dieser wurde mit Photoshop umgesetzt. Danach konnten wir mit der Gestaltung der einzelnen Kalenderblätter anfangen. Zuvor mussten wir noch einen Titel für den Kalender finden. Die Entscheidung fiel für "Legendary Comics".

Viele Diskussionen

Die ausgewählten Entwürfe haben wir dann den entsprechenden Monaten zugeteilt und die Tage richtig geordnet. Dies haben wir dann der Druckerei geschickt, die uns die entsprechenden Proofs wieder zurückschickte, die wir dann korrigierten. Leider konnte allerdings der Druck des Kalenders nicht mehr in unserer Schulzeit erfolgen, weil in der Corona-Krise das Finden von Sponsoren für die Finanzierung des Kalenderdruckes sehr schwer war. Nach den Sommerferien wurde unser Kalender in der Brühlschen Universitätsdruckerei gedruckt. Wir danken besonders allen Sponsoren für die Finanzierung des Kalenderdruckes!

Der Verkaufspreis von 15 Euro fließt vollständig auf das Spendenkonto des Vereins zur Förderung sprach-, hör- und sehgeschädigter Kinder Gießen. Somit unterstützen Sie mit dem Kauf des Kalenders die gemeinnützige Arbeit dieses Vereins und die Arbeit des Beratungs- und Förderzentrums, der Helmut-von-Bracken-Schule.

Verkaufsstellen sind die Alpha-Buchhandlung, Bahnhofsbuchhandlung, Punkt und Strich, Stadtbüro, Ricker'sche Buchhandlung, Thalia und Tourist-Info.