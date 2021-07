Lehramtsstudent der JLU Gießen trifft Grünen-Direktkandidat Behzad Borhani

Hunger: Ein junges Mädchen durchsucht den Müll nach Nahrungsmitteln in Simbabwe. Die NGO "One" möchte derart bittere Armut bekämpfen. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Wahlkämpfe sind bekanntermaßen Zeiten, in denen Lobbyisten besonders in die Geschehnisse der Politik einzugreifen versuchen. Diese versuchte Beeinflussung der Wahlentscheidung oder der jeweiligen Versprechen der Kandidaten hin zur eigenen Sache ist meist eher negativ angesehen. Allerdings gibt es auch Beispiele von selbstloserem Lobbyismus. Das möchte Lehramtsstudent Sascha Johann von der Justus-Liebig-Universität (JLU) beweisen. Als Jugendbotschafter der Nichtregierungsorganisation (NGO) "One" kämpft er als Lobbyist für die Auslöschung von extremer Armut und vermeidbaren Krankheiten auf der Welt (der Anzeiger berichtete).

"Aktuell versuchen die anderen deutschen Botschafter und ich in der Kampagne 'One Vote' die Spitzenkandidaten der lokalen, demokratischen Parteien zu treffen und von ihnen unseren 'Artikel One', also unseren Forderungen, unterschreiben zu lassen", erklärt Sascha Johann. Mit diesem Artikel sollen sich Kandidaten verpflichten, nach der Wahl die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN) bis 2030 aktiv umzusetzen und Maßnahmen gegen extreme Armut und vermeidbare Krankheiten zu ergreifen, vor allem für die am stärksten Betroffenen - also vorrangig Mädchen und Frauen in Afrika.

Den Anfang in Gießen machte nun Behzad Borhani, der als Direktkandidat von Bündnis '90/Die Grünen um den Einzug in den Bundestag kämpft. Seine Parteifreunde Annalena Baerbock, Robert Habeck und Anton Hofreiter haben den Artikel bereits unterzeichnet. "Ich unterstütze die Forderungen und Ziele von 'One' nicht nur parteipolitisch, sondern auch aus persönlicher Überzeugung voll und ganz", betonte der 37-jährige Familienvater aus Fernwald. Dies bedeute für ihn auch keine Aufweichung oder Absenkung, sondern eher eine Erhöhung der 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, die jährlich für Entwicklungshilfe vorgesehen sind.

Fotos Hunger: Ein junges Mädchen durchsucht den Müll nach Nahrungsmitteln in Simbabwe. Die NGO "One" möchte derart bittere Armut bekämpfen. Symbolfoto: dpa Im Gespräch über "Artikel One": Behzad Borhani (links) und Sascha Johann. Foto: Pflüger 2

"Auf Augenhöhe"

Für ihn sei es besonders wichtig, die Kultur und den Umgang in der Entwicklungszusammenarbeit zu ändern. "Wir müssen auf Augenhöhe mit den Leuten kooperieren, denen wir helfen wollen, und nicht von oben herab", so Borhani. Wichtig sei jedoch auch der Grundsatz, "man kann nur Wärme schenken, wenn man selbst brennt", erklärte der Politikwissenschaftler. Die eigene Wirtschaftskraft dürfe also nicht aus den Augen verloren werden. Auf die Frage, was man Skeptikern einer höheren Entwicklungshilfe entgegen sollte, sagte er: "In absoluten Zahlen klingen Milliarden an Euro für die Entwicklungszusammenarbeit viel, dies sind dennoch schlussendlich lediglich 0,7 Prozent unseres gesamten erwirtschafteten Wohlstandes. Wir haben durch den Kolonialismus von den ärmsten Ländern profitiert und sind durch wirtschaftliche und militärische Interventionen für dortige Zustände mit verantwortlich." Und Borhani, der selbst im Alter von fünf Jahren mit seiner Familie aus dem Iran floh, fügte hinzu: "Lasst uns dort helfen."

Schlussendlich seien etwa eine bessere Schulbildung besonders für Mädchen oder die Bekämpfung von Krankheiten "kein Geld, was wir zum Fenster hinauswerfen, sondern eine Investition - auch in unsere Zukunft"; erläutert der Kommunalpolitiker, der ein Mandat in der Gemeindevertretung Fernwald innehat.

Als Schlüsselinstrument für einen besseren Umgang miteinander im globalen, aber auch im nationalen Maßstab sieht Borhani die Zivilgesellschaft. Er selbst war jahrelang engagiert im Vorstand der Sportjugend Hessen und in der Schülervertretung bis auf Landesebene. "Nur über Engagement aus der Gesellschaft bekommen wir verschiedene Blickwinkel auf Themen. Für viele Probleme gibt es keine Universallösungen, Lösungen seien oft komplexer, als es einfache Fragen vermuten lassen würden. Wir müssen deshalb gemeinsam an Lösungen arbeiten und sie umsetzen."

Armut bekämpfen

Die Bekämpfung von Armut und Krankheiten habe auch eine Verbindung zum "über allen stehendem Thema" Klimawandel, antwortet Borhani auf die Frage des JLU-Studenten Johann nach seiner Motivation zur Kandidatur für den Deutschen Bundestag. "Am allerstärksten werden bereits jetzt die Ärmsten von Klimaveränderungen betroffen sein. Wir können jetzt noch mächtige Hebel in Bewegung setzen, in vier Jahren ist es vielleicht zu spät. Um diesen Menschen und auch meinen eigenen beiden Kindern eine lebenswerte Erde zu hinterlassen, dafür will ich jetzt kämpfen", macht Borhani seine Absichten klar, bevor er seine Unterschrift unter den "Artikel One" setzt.