Lehramtsstudierende sehen Benachteiligung gegenüber Kommilitonen

Diskussion um Gleichbehandlung: Im Frühjahr wurden die mündlichen Prüfungen in Hessen gestrichen, im Herbst finden sie nun wieder statt.

GIESSEN - "Von Seiten der Politik und der Universität allein gelassen" fühlen sich die hessischen Lehramtsstudierenden, die dem Kultusministerium eine Ungleichbehandlung der Prüflinge für das erste Staatsexamen vorwerfen. Der Hintergrund: Seit Beginn der Corona-Pandemie seien die zweimal jährlich stattfindenden Prüfungsdurchgänge nicht gewährleistet. Die zwei letzten mündlichen Prüfungen im Frühjahr wurden ersatzlos gestrichen und stattdessen Leistungen aus dem Studium hochgerechnet.

Auch war lange nicht klar, ob in diesem Herbst die Staatsexamensprüfungen wie üblich abgenommen werden konnten. Dabei kritisierten Lehramtsstudierende vor allem die Unsicherheit in Bezug auf die Prüfungsvorbereitung, erklärt eine Studentin, die ihren Namen nicht öffentlich machen möchte. Sie berichtet im Gespräch mit dem Anzeiger von einer "massiven emotionalen und psychischen Belastung". Zudem sei keine Chancengleichheit zwischen den Jahrgängen gegeben, wenn die Prüfungsformen unterschiedlich seien. Daher wurde im Rahmen einer Petition von Staatsminister Alexander Lorz sowie dem Präsidenten der Hessischen Lehrkräfteakademie (HLA) Andreas Lenz für den Examensdurchgang im Herbst gefordert, eine Freiversuchsregelung einzuführen sowie die Wahl zwischen einer mündlichen Prüfung sowie einem Hochrechnen zu ermöglichen. In einem Schreiben versicherte Andreas Lenz Mitte September, dass man die Sorgen der Studierenden ernst nehme. Die mündlichen Prüfungen würden jedoch unter Wahrung der geltenden Hygienebestimmungen stattfinden - und sind inzwischen auch in vollem Gang. Den Lehramtskandidaten sei es auch nicht darum gegangen, dass sie Prüfungen geschenkt bekommen wollten, jedoch hätte die Studentin sich nach anderthalb Jahren Pandemie etwas Entgegenkommen von der HLA gewünscht, sei es beim Einrichten alternativer Prüfungsformen oder auch nur transparenterer Kommunikation.

Unsicherheit

Ihre Kommilitonen hätten bis kurz vor den Prüfungen nicht sicher gewusst, ob die mündlichen Staatsexamina zu absolvieren seien, daher sei es natürlich schwer, sich zum Lernen zu motivieren, kann die junge Frau auch von Studienkollegen berichten, die sich im Frühjahr quasi umsonst auf ihr schließlich abgesagtes mündliches Examen vorbereitet hatten. Die endgültige Bestätigung, dass die Prüfungen stattfinden würden, sei dann auch teilweise weniger als eine Woche vor dem Start des Prüfungszeitraums bei den Kandidaten eingegangen, der vom 20. September bis Mitte November läuft, und in dem den angehenden Lehrern Termine zugeteilt werden. Das hätte umgangen werden können, hätte man das Stattfinden der Prüfungen beispielsweise an feste, transparente Inzidenzen geknüpft, moniert die Studentin.

Nicht nur die Unsicherheit habe die Vorbereitungen auf die Examina erschwert, ebenso eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten der Bibliotheken oder persönliche Umstände in der Pandemie. Dass dies für die Prüfungssituation so gar nicht berücksichtigt werde, kritisiert die Studentin umso mehr, als dass die Lehramtsstudierenden selbst während ihrer Ausbildung stetig dazu angehalten würden, mal über den Tellerrand zu blicken, moderne Lehrer zu sein und Alternativen anzubieten. Beispielsweise hätten die Prüfungszeiträume verlängert werden können, falls durch eine Corona-Infektion im Zuge der stets in Präsenz durchgeführten schriftlichen Examina die Termine nicht eingehalten werden könnten.

Dass die Rahmenbedingungen bei einem Staatsexamen nicht so einfach zu verschieben seien, sei ihr klar, habe jedoch die HLA allzu sehr an bürokratischen Abläufen festgehalten und die Prüfungen "durchgedrückt wie immer", betont sie. Und fügt hinzu: "Ich fühle mich im Stich gelassen."Eine Benachteiligung der Studierenden kann Philipp Bender, Pressesprecher für das Hessische Kultusministerium, in den Abläufen der Prüfungen im Herbst nicht erkennen, eher stand zu befürchten, dass die Staatsprüfungsergebnisse ohne mündliche Prüfungen in anderen Bundesländern eventuell nicht anerkannt werden könnten. Die Studierenden seien von den Prüfungsstellen dahingehend beraten worden, dass die mündlichen Examina wohl stattfinden würden, da Impfquote und Inzidenzen keinen Anlass zur Annahme gaben, dass nochmals von vorgegebenen Regelungen abgewichen werde, wie auch HLA-Präsident Lenz schon in seinem offenen Brief angekündigt habe.

"Umstände berücksichtigt"

Besondere Umstände seien in der Pandemie bisher bei jedem Prüfungsdurchgang berücksichtigt worden; eine Verlängerung der Prüfungszeiträume um beispielsweise einen Quarantäne-bedingten Ausfall aufzufangen, sei juristisch schwierig und führe auch zu Benachteiligung, wenn die Studierenden sich dadurch nicht mehr fristgerecht auf einen Referendariatsplatz bewerben könnten. Ohne besondere Pandemiebedingungen seien aber die gesetzlich vorgesehenen Normen einzuhalten.