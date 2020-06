Lehrende der JLU Gießen für "Verteidigung der Präsenzlehre"

Maximale Leere: Im Sommersemester werden auch an der JLU Vorlesungen nicht im Hörsaal, sondern ausschließlich digital stattfinden. Symbolfoto: dpa

GIESSEN. Ein leckeres Abendessen im Restaurant ist kein Problem. Auch Turnschuhe oder Jeans können am Nachmittag längst wieder eingekauft werden. Vorlesungen und Seminare an den Hochschulen indes sind noch immer nicht möglich. Studierende hocken deshalb seit Mitte April überwiegend vor dem Bildschirm, um ihren Professoren zuzuhören oder in Videokonferenzen selbst an Seminaren teilzunehmen. Das ist aber nicht nur für die Lernenden, sondern auch für die Lehrenden eine enorme Herausforderung. Schließlich ist "die Universität ein Ort der Begegnung". Virtuelle Formate können also "keinen vollgültigen Ersatz bieten", heißt es in einem Offenen Brief von inzwischen rund 2600 Hochschullehrern bundesweit. Darin wird eine "vorsichtige, schrittweise und selbstverantwortliche Rückkehr zu Präsenzformaten gefordert". Natürlich ist den Unterzeichnern bewusst, dass sich das Sommersemester "ohne digitale und virtuelle Formate nicht hätte durchführen lassen". Doch was die Schulen zu leisten in der Lage sind, sollte auch von den Universitäten zu schaffen sein. Rund 25 Lehrende der Justus-Liebig-Universität (JLU) haben sich dem Schreiben unter der Überschrift "Zur Verteidigung der Präsenzlehre" bereits angeschlossen. Mit einigen von ihnen hat der Anzeiger gesprochen.

Der Literaturwissenschaftler Prof. Joachim Jakob glaubt zwar nicht, dass gemeinsame Veranstaltungen tatsächlich künftig abgeschafft werden, aber "vorsorglich ist es wichtig, in die Gesellschaft hineinzuspiegeln, was Universität eigentlich bedeutet". Deshalb habe er nicht nur selbst unterschrieben, sondern zudem seinen Kollegenkreis auf die Aktion aufmerksam gemacht.

"Auch kritische Stimmen"

"Es gab teilweise auch kritische Stimmen", schildert er. Den Initiatoren sei "Alarmismus" vorgeworfen worden. Allerdings möchte er den Aufruf so keineswegs verstanden wissen. Schon gar nicht in Gießen. Schließlich musste nach der Cyberattacke mit der Pandemie in kürzester Zeit auf zwei Viren reagiert werden. "Das nötigt mir allerhöchsten Respekt ab." Doch gerade die gemeinsamen Diskussionen und das Miteinander in der universitären Gemeinschaft könnten virtuell nicht nachgestellt werden. Gleichzeitig habe er erkannt, "welche tollen Möglichkeiten" die digitale Lehre auch bieten kann. "Davon werde ich sicher etwas beibehalten."

Auch der Rechtswissenschaftler Prof. Thilo Marauhn hält den "komplementären Einsatz" von Präsenzveranstaltungen und Online-Angebote für durchaus sinnvoll. Es sei in der aktuellen Situation aber wichtig, dass den Studierenden "eine feste Struktur" vorgegeben werde. Etwa mit virtuellen Zusammenkünften zu festen Uhrzeiten. "Teilweise werden sie auch mit schriftlichem Material überschwemmt." Das wiederum führe dazu, dass sich die Hochschüler "allein gelassen fühlen". Kritisch bewertet der Völkerrechtler auch "die Länge mancher Aufzeichnung". Aus diesem Grund plädiert er für "kürzere Videos oder Podcasts". Zumal es ohnehin kaum machbar sei, den Lernerfolg zu überprüfen. Da es wohl auch im Wintersemester noch nicht denkbar sein wird, vollständig zur Präsenzlehre zurückzukehren, spricht sich Marauhn für "kleinformatige Angebote" aus. "Die Studierenden brauchen den Kontakt untereinander, und sie brauchen den Kontakt zu den Lehrenden." Auf jeden Fall sei weiterhin "die Kreativität aller Kollegen" gefragt. Allerdings argwöhnt er nicht, dass das digitale Semester den Anstoß für das Einsparen von Stellen an den Hochschulen geben könnte. "Die Online-Lehre kann kein Substitut sein." Obendrein ist sie mitunter "sogar sehr personalintensiv".

Einsparungen befürchtet

Diesen Optimismus vermag Prof. Cora Dietl nicht zu teilen. "Ich befürchte schon, dass sich die Politik entscheiden könnte, Räume und auch Personal einzusparen, wenn alles digital läuft." Vor allem kritisiert die Germanistin, dass es viel zu sehr um Zahlen und weniger um die Qualität der Ausbildung gehe. "Wer hat denn Spaß, 90 Minuten lang auf dem Bildschirm einen Professor zu beobachten?" Da sei es womöglich die bessere Alternative, "ein gutes Buch zu lesen". Das Studium sei schließlich gekennzeichnet durch Austausch und Interaktion, betont die Stellvertretende Vorsitzende des Philosophischen Fakultätentages. Cora Dietl vermutet ebenfalls, dass Online-Lehre auch im Wintersemester im Mittelpunkt stehen werde. Da sie gerade ein Forschungssemester hat, "werde ich dann wohl allen anderen hinterherhinken".

Die Kunsthistorikerin Prof. Sigrid Ruby hatte auch geplant, sich im Sommersemester neue wissenschaftliche Themen zu erschließen. "Die Archive und Bibliotheken sind aber auch nur eingeschränkt geöffnet", berichtet sie. Forschungsreisen seien folglich nicht machbar. Gerade für ihr Fachgebiet sehe sie die Digitalisierung indes als echte Chance. "Die Museen haben zum Teil großartige Angebote im Internet." Und auch für diesen Arbeitsmarkt gelte es, die Studierenden fit zu machen. "Ich habe aber Sorge, dass durch die digitale Lehre die Verschulung des Studiums noch weiter zunimmt." Für das Wintersemester hofft sie bereits wieder auf gemeinsame Veranstaltungen mit ihren Studierenden. "Wir haben überwiegend kleine Gruppen." Also ließen sich Abstandsregeln in ihrem Fach deutlich leichter einhalten als in überfüllten Vorlesungen.