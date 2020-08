Leichtbauhalle für Schulsport der "Lio" in Gießen nimmt Gestalt an

Das Grundgerüst steht, die Wandelemente liegen bereit: Auf dem MTV-Gelände entsteht jedoch kein Zelt fürs Oktoberfest, sondern eine Halle für sportliche Aktivitäten. Foto: Friese

Giessen. Wenn die Kapazitäten den Anforderungen nicht mehr genügen oder vorhandene Räumlichkeiten gar nicht erst genutzt werden können, müssen Alternativen her. Das Landgericht lässt daher Corona-bedingt gerade einen Interimsgerichtssaal bauen und verhandelt obendrein in der Kongresshalle. Und für den Sportunterricht der Liebigschule wird nun auch die schon im vergangenen Jahr angekündigte temporäre Leichtbauhalle auf dem Gelände des MTV Gießen im Halbkreis der Laufbahn hochgezogen - allerdings mit zweiwöchiger Verzögerung. Die Fertigstellung ist für den 4. September geplant. Werktags bis 18 Uhr findet dann der Schulsport statt, abends und an Wochenenden können die MTVler dort zusätzlich trainieren. Die Mietdauer beträgt "zunächst drei Jahre", sagt Stadträtin Astrid Eibelshäuser bei einem Ortstermin am Heegstrauchweg. Eine Verlängerung um zehn bis zwölf Monate sei möglich. Die genauen Modalitäten haben Stadt und Verein vertraglich vereinbart.

Eigentlich sollte das 20 mal 30 Meter messende Konstrukt - die Traufhöhe liegt bei etwa 5,20 Meter, die Firsthöhe bei 8,50 Meter - mit Beginn des neuen Schuljahres zur Verfügung stehen. Dann traten jedoch Schwierigkeiten auf. Ein Bodengutachten habe nämlich ergeben, "dass die Zugkräfte nicht ausreichend sind", erläutert Peter Krause, Abteilungsleiter im städtischen Hochbauamt. Zudem hätten sich die Bodenverhältnisse als "sehr indifferent" erwiesen. Soll heißen: Es schien plötzlich fraglich, ob die zu versenkenden Erdnägel den nötigen Halt finden.

80 000 Euro pro Jahr

Als eine Option sei daraufhin geprüft worden, tiefer zu bohren und längere Nägel zu verwenden. "Die Herstellung hätte uns zeitlich nochmal zurückgeworfen", verdeutlicht Krause. Ganz zu schweigen von dem erheblicheren Aufwand. Schließlich einigte man sich in Abstimmung mit den Statikern auf eine sogenannte Injektionsverankerung mit speziellem Verbundmörtel, um die erforderliche Stabilität zu gewährleisten. Dadurch konnte es auch bei einer Nagellänge von 1,20 Meter bleiben.

Nachdem klar war, dass Doppelturnhalle und Gymnastikraum an der "Lio" aus Sicherheitsgründen im März 2019 sofort gesperrt werden mussten, bemühte sich die Stadt um Ausweichquartiere an anderen Schulen. Auch der MTV um den Vorsitzenden Mehmet Tanriverdi signalisierte schnell Bereitschaft, das Gymnasium zu unterstützen und die eigene Anlage für Outdoor-Übungen sowie als Standort für eine überdachte Zwischenlösung bereitzustellen. Zumal die Liebigschule das laut Eibelshäuser "berechtigte Interesse" angemeldet hatte, nicht jedes Mal durch die halbe Stadt fahren zu müssen, sondern fußläufig von der Bismarckstraße erreichbar Sport treiben zu können. Ein weiterer Vorteil: Toiletten und Umkleidekabinen existieren bereits. "Wir waren von Anfang an sehr offen dafür und sind froh, vorübergehend aushelfen zu können", betont Tanriverdi. Der reguläre Sportbetrieb werde dadurch ohnehin nicht beeinträchtigt. Als "zweiter Baustein" wird ferner die Kooperation zwischen der "Lio" und dem Fitnessstudio "Sport Point" in der Siemensstraße fortgesetzt. Vormittags sind dort jeweils zwei Klassen pro Doppelstunde aktiv.

Für die Nutzung der MTV-Fläche zahlt die Stadt monatlich 500 Euro. Hinzu kommen Kosten für Auf- und Abbau sowie die Miete: Pro Jahr beläuft sich das auf circa 80 000 Euro, rechnet Peter Krause vor. Die Leichtbauhalle sei von der ausführenden Firma HTC aus Kefenrod zwar nagelneu für die Gießener Bedürfnisse angefertigt worden, werde aber eben trotzdem nur gemietet. Eingebunden ist darüber hinaus das Unternehmen "Bill Zelte" aus Naunheim.

Ausgestattet ist die Halle mit Thermowänden aus Iso-Paneelen, die ebenso ballwurfsicher sind wie die LED-Deckenstrahler. Basketballkörbe sind integriert. An allen hervorstehenden Konstruktionsteilen wird bis zu einer Höhe von zwei Metern ein Prallschutz montiert. Die doppelschaligen Thermodachplanen werden mit einem Druckaggregat aufgeblasen. Der Boden entspricht dem normalen Tartanbelag. Zwei Klimaanlagen sorgen für die Kühlung und die Beheizung. Neben einer Hauptzugangstür mit Glaseinsatz führen zwei Nebentüren noch zu den Lager-Containern für die Sportmaterialien.

Noch auf sich warten lassen übrigens die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie für den favorisierten Hallenneubau der "Lio". Man sei aber dabei, so Eibelshäuser, das Vergabeverfahren für die Architektenleistung auf den Weg zu bringen und tausche sich mit der Schule über verschiedene Varianten aus. "Die nächsten Schritte sind eingeleitet."