Leidenschaft für Motorsport

GIESSEN - GIESSEN-WIESECK (kg). 65 Jahre sind Lieselotte und Edgar Borrmann schon verheiratet. Beide sind echte „Wissicher“ und kamen dort 1934 zur Welt. Edgar Borrmann erlernte nach dem Besuch der Volksschule den Beruf des Kfz-Mechanikers bei der ehemaligen Lkw-Werkstatt Eugen Letsch. Er reparierte auch schwere Fahrzeuge der US Army. Später wechselte er zum Unternehmen Neils und Kraft in der Marburger Straße. Auch dort schraubte er an großen Lastwagen und Nutzfahrzeugen. Die längste Zeit seines Berufslebens verbrachte der Ehejubilar in der Werkstatt der Universitätsklinik. Dort war er zuständig „für alles, was Räder hat. Rollstühle, Rasenmäher, Krankenwagen und Transportfahrzeuge“. Er arbeitete bis zum 63. Lebensjahr mit viel Freude in seinem Beruf. Zudem war er Mitbegründer des Motorsportclubs Wieseck. Gemeinsam mit seiner Ehefrau war er oft mit dem Motorrad der Marke „Triumph“ unterwegs.

Seit elf Jahren wohnt das Ehepaar im Spitzwegring, das selbst gebaute Haus in der Marburger Straße musste es aufgeben. Kennengelernt haben sich Borrmanns beim „Schallplattentanz“ im Saalbau Schepers in der Philosophenstraße.

Mit Mädchennamen Lotz kam Lieselotte Borrmann in Wieseck zur Welt. Sie arbeitete viele Jahre in der Zigarrenfabrik, bis sie zum Pharmaunternehmen Elli Lilly wechselte. Einige Jahre zählte sie auch zum Unternehmen Binzel Schweißtechnik. Gemeinsam mit Edgar war sie ehrenamtlich im Vorstand des Motorsportclubs tätig und erinnert sich noch gerne an die Zeit an den „Drei Eichen“, wo sich die Motocross-Strecke entlang schlängelte. Sohn und Enkel zählen zur Familie, der Enkel interessiert sich auch für Motocross. Die Glückwünsche der Stadt und Hessens Ministerpräsidenten überbrachte Stadtrat Rolf Krieger.