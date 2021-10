Jetzt teilen:

GIESSEN - Als eine seiner letzten Amtshandlungen als Bürgermeister hat Peter Neidel am Donnerstagnachmittag ein Leitbild für die Gießen Marketing vorgelegt. Es sei in den letzten Tagen abgeschlossen worden und in mehreren "intensiven Sitzungen" entstanden. "Das Leitbild bietet der Gesellschaft Orientierung nach Innen und Außen", berichtete Geschäftsführer Frank Hölscheidt.

Daneben sei ebenfalls eine Workshopreihe mit Innenstadtakteuren in den letzten Tagen zu Ende gegangen, führte Neidel aus. Dabei habe man gemeinsam erarbeitet, wie die Innenstadt aus Sicht des Handels 2030 aussehen sollte. "Diese Erkenntnisse sollen in städtebauliche Betrachtungen einfließen", resümierte der scheidende Bürgermeister.