Leonard Klee geht in dritte Juso-Amtszeit

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Die Wahl eines neuen Vorstands stand im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Juso-Unterbezirks Gießen: Leonard Klee (21) wurde für eine dritte Amtszeit im Vorstand bestätigt. Liza Beci (22) und Nabor Keweloh (26) wurden neu in das dreiköpfige Team der Sprecher gewählt. Zusammen werden sie im kommenden Jahr die Arbeit des Juso-Unterbezirks Gießen gestalten. Der Vorstand wird vervollständigt durch Senta Berledt (22), die als Kassiererin bestätigt wurde. Stefanie Kraft wurde als stellvertretende Landesvorsitzende der Jusos Hessen, und André Pires Alves als stellvertretender Vorsitzender der Jusos Hessen-Süd nominiert.

Die drei Sprecher wollen an die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre anknüpfen und mit Elan in das Superwahljahr 2021 starten. Am 26. September finde in Gießen nicht nur die Bundestags-, sondern auch die Oberbürgermeister- und Landratswahl statt. Mit Felix Döring als jungem und dynamischem Kandidaten für den Bundestag und Frank-Tilo Becher als Oberbürgermeisterkandidaten sehen die Jusos die SPD Gießen bestens aufgestellt. Der Anspruch sei klar: Alle Kandidaten sollen in ihrem Wahlkampf bestmöglich unterstützt werden, um ihre Mandate zu gewinnen. Dafür müsse Politik in pandemiegerechten Formaten zurück auf die Straße getragen werden. Das große Ziel sei es, politische Mehrheiten jenseits der Union möglich zu machen. Einen Impuls des Nachdenkens gab der Landtagsabgeordnete Frank-Tilo Becher: „Die SPD und die Jusos müssen ihre Rolle innerhalb von Vereinen und gesellschaftlichen Bewegungen in Gießen stärken.“

Landkreis auf gutem Weg

Neben Frank-Tilo Becher war auch Landrätin Anita Schneider zu Gast. Schwerpunkt des Gesprächs war die Bewältigung der Corona-Pandemie und ihrer Auswirkungen. Anita Schneider sieht den Landkreis mit dem Aufbau einer flächendeckenden Testinfrastruktur auf einem guten Weg. In allen Kommunen würden aktuell Zentren für kostenlose Bürgertests eingerichtet. Auch für die Schulen seien ausreichende Kapazitäten vorhanden, um die in Präsenz unterrichteten Klassen zu testen. Im Zuge dessen kritisierte Frank-Tilo Becher die Landesregierung, die bisher kein nachvollziehbares Konzept für den Wechselunterricht vorgelegt habe. Nach der erfolgreichen Impfung der Pflege- und Altenheime seien nun erste mobile Impfteams im Landkreis unterwegs, um die nicht mobilen Risikogruppen zu impfen, berichtete Schneider abschließend.

Die Corona-Pandemie verstärke bestehende soziale Ungleichheiten. Um diese Entwicklung aufzuhalten und die zunehmende Spaltung der Gesellschaft zu verhindern, brauche es mehr denn je gerechte staatliche Bildungs-, Gesundheits- und soziale Sicherungssysteme. Zur Finanzierung dieser sei eine solidarische Umverteilung durch eine konsequente Steuerreform notwendig, so Nabor Keweloh.

Liza Beci machte darauf aufmerksam, dass die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Überwindung bestehender Rollenbilder während der Corona-Pandemie einen Rückschlag erlitten haben. Daher sei es den Jusos in diesem Jahr besonders wichtig, den Feminismus in den eigenen Reihen zu festigen und durch überparteiliche Bündnisarbeit auf den Rollback der Geschlechter aufmerksam zu machen. Das über allem stehende Ziel sei das Aufbrechen der Geschlechterrollen.

Auch unterstützen die Jusos Gießen den vom Stadtparlament beschlossenen Antrag zur Umgestaltung des Anlagenringes. Leonard Klee unterstrich: „Wir Jusos stehen für eine gerechte Verkehrspolitik – das heißt, die Verkehrswende in Gießen voranzubringen und den bestehenden Verkehrsraum zu Gunsten von Rad-, Fuß- und öffentlichem Personennahverkehr neu zu verteilen.“

Mit Dank wurden Sebastian Engel und Stefanie Kraft verabschiedet, die nach einem beziehungsweise zwei Jahren als Sprecher der Jusos nicht erneut angetreten sind.