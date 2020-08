Leonie Schikora übernimmt Vorsitz der "JuLis" in Gießen

Leonie Schikora (links) tritt die Nachfolge von Bonnie Hubmann als Vorsitzende der Gießener Jungliberalen an. Foto: Leyendecker

GIESSEN (fley). Leonie Schikora ist am Dienstag zur neuen Kreisvorsitzenden der Jungen Liberalen Gießen gewählt worden. Sie setzte sich im Bürgerhaus Klein-Linden gegen ihren Mitbewerber um das Amt, Nikolai Davydov, knapp mit 15 zu 14 Stimmen durch. Sie tritt die Nachfolge der bisherigen Vorsitzenden Bonnie Hubmann an.

Die 26-jährige Wahlgießenerin Schikora verfasst momentan ihre Masterarbeit im Fach Moderne Fremdsprachen, Kultur und Wirtschaft an der Justus-Liebig-Universität über das Thema russische Literatur. Neben ihrer Tätigkeit bei den Jungen Liberalen seit November 2017 ist Schikora seit Februar 2019 zudem Vorsitzende der Liberalen Hochschulgruppe an der JLU. Für sie bedeutet liberal zu sein, "die Möglichkeit zu haben, das Beste aus dem Leben zu machen und die Möglichkeit zu besitzen, nach eigenen Vorstellungen zu leben, ohne dass andere einen in den eigenen Rechten beschränken".

Aufgrund eines längeren Auslandsaufenthaltes interessiert sich die Jungliberale vor allem für außenpolitische Themen und Europapolitik. Im Vorsitz sieht Schikora eine Chance, die interne Arbeit der "JuLis" in Gießen zu reformieren. Ihr sei die Arbeit als Team von Bedeutung: "Ein kompetenter Vorstand ist ebenso wichtig wie die Kommunikation mit den Mitgliedern an der Basis", so die 26-Jährige.

Zuletzt war sie als Pressesprecherin für den medialen Auftritt der Jungpartei zuständig, gibt diesen Posten aber nun aufgrund ihres Vorsitzes ab. Den Blick in die Zukunft richtet die Masterstudentin nun vor allem auf die 2021 bevorstehenden Wahlen: im März die Kommunal- und im September die Bundestagswahl. Ihre Motivation ist es, die Mutterpartei soweit zu stärken, dass "ein gutes Ergebnis dabei rausspringt".