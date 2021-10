Lern- und Erinnerungsort als "außerordentlicher Glücksfall"

Das Pförtnerhäuschen im Meisenbornweg wird in den Zustand des Jahres 1964 zurückversetzt. Archivfoto: Friese

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Entstehung des Lern- und Erinnerungsortes im Meisenbornweg zur "geschichtsträchtigen Sternstunde" zu erheben, wäre Dr. Alexander Jehn dann doch "zu vermessen" gewesen. Um einen "außerordentlichen Glücksfall" handele es sich aber sehr wohl, betonte der Direktor der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung (HLZ) bei der vom Multikulturellen Orchester musikalisch umrahmten Feierstunde des Magistrats zum Tag der Deutschen Einheit. Denn damit gehe die Chance einher, diesen "besonderen authentischen Ort von nationaler Bedeutung nicht in Vergessenheit geraten zu lassen". Er stehe "epochenübergreifend für den Grenzen überwindenden Weg von Menschen in die Freiheit".

Zwischen 1946 und 1990 war das Notaufnahmelager, das ab Mitte der 80er Jahre bis zur Wiedervereinigung Zentrale Aufnahmestelle hieß, in der Stadt an der Lahn allein für 900 000 Deutsche aus der DDR und den ehemaligen Vertreibungsgebieten die erste Station in ein neues Leben. Doch auch danach als Unterkunft der Hessischen Erstaufnahme spielte der Meisenbornweg eine entscheidende Rolle für die Flüchtlings- und Migrationsbewegung. Deutschlandweit, so Jehn, gebe es keine andere Einrichtung, die seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges bis zur Schließung 2018 durchgängig als Aufnahmelager genutzt worden sei. Um diesem exponierten Stellenwert Rechnung zu tragen, ist eben jener Entwicklungsprozess angestoßen worden, der bis 2023 in eine Gedenk- und Bildungsstätte münden soll, deren Trägerin die HLZ ist. Der Bund und das Land Hessen investieren 5,5 Millionen Euro. Davon entfallen 400 000 Euro auf digitale und interaktive Elemente sowie knapp drei Millionen Euro auf bauliche, infrastrukturelle und rekonstruktive Maßnahmen.

Aufgearbeitet werden sollen nicht nur die Erfahrungen innerhalb der SED-Diktatur, verdeutlicht Alexander Jehn. Der Meisenbornweg eigne sich vor allem als "positiver Ort der Demokratiegeschichte". Erwartet werden dürfe dabei keineswegs ein "reines Museum oder ein analoges Schaukastensammelsurium". Die chronologische und systematische Präsentation ist nämlich nur ein Teil des Konzepts. Ein pädagogisch-didaktischer Schwerpunkt werde "auf die persönlichen Geschichten der Zeitzeugen und Protagonisten gelegt". Es gelte, einen Zugang zur Lebenswirklichkeit der Geflüchteten, Aussiedler oder Übersiedler zu vermitteln.

Fotos Das Pförtnerhäuschen im Meisenbornweg wird in den Zustand des Jahres 1964 zurückversetzt. Archivfoto: Friese Alexander Jehn Das Multikulturelle Orchester gestaltet den Tag der Deutschen Einheit in Gießen musikalisch mit. Foto: Leyendecker 3

Dazu gehört auch, einige der Gebäude in den Zustand des Jahres 1964 zurückzuversetzen, ohne das Gelände "in ein Disneyland" zu verwandeln. "Pforte und Schlagbaum kommen wieder an ihren alten Platz. Die Lampen und auch der Bundesadler kehren zurück", erläutert Alexander Jehn. Neben einer Fläche für Dauer- und Wechselausstellungen sind Seminarräume und ein Zeitzeugenstudio geplant, was wiederum die Möglichkeit zur engen Kooperation mit Schulen eröffne. Gelernt habe man von früheren Projekten und dem Umgang mit Zeitzeugen des Nationalsozialismus, "bei denen wir es größtenteils versäumt haben, die Geschichte erlebbar zu machen". Bundesweit soll der Lern- und Erinnerungsort einen Impuls dafür setzen, "dass Gedenkstätten nicht immer nur statisch sein müssen und keinerlei Vielfalt aufweisen".

"Stadt in Bewegung"

Zugleich zeigt sich der HLZ-Direktor erfreut, dass dieses Vorhaben "ohne Parteiengezänk" verwirklicht werden könne. Wichtig sei zudem, dass die Politik das Projekt zwar unterstütze, aber nicht versuche, dessen Richtung aktiv zu beeinflussen. "Wir sind parteienübergreifend und unabhängig. Mein Büro liegt wenige Meter von der Staatskanzlei entfernt, trotzdem ruft der Ministerpräsident nicht bei mir an und erzählt mir, wie er ein Projekt realisiert haben möchte", meint Jehn lachend. Nur so könne es gelingen, einen maßgeblichen Denkanstoß für die hessische und die bundesdeutsche Erinnerungskultur zu liefern. "Und ich lade Sie dazu ein, den Ort neu zu entdecken."

Zuvor hatte Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz in ihrer Rede die Relevanz des 3. Oktober als Feiertages, der ein echter Grund zur Freude sei, hervorgehoben. Dabei machte die Sozialdemokratin deutlich, "dass die deutsch-deutsche Teilung mehr war als nur eine Teilung Deutschlands". Gerade in Gießen sei die Trennung zwischen Ost und West durch das Notaufnahmelager besonders zu spüren gewesen. Das Thema Migration reicht aber noch weit über die Jahre bis 1989/90 hinaus. "Unsere Stadt ist durch Zuwanderung geprägt, Diversität ist gelebte Realität. Jedes Jahr kommen Tausende, unter anderem Studierende, hier an." Gießen sei eine "Stadt in Bewegung" mit viel Fluktuation. Auf der anderen Seite müsse sich die Bevölkerung immer wieder neu die Frage stellen, wie mit Veränderungen umzugehen sei. "Erleben wir Neues als Bedrohung oder als Chance?", so Dietlind Grabe-Bolz. Regionale Unterschiede, sowohl generationenbedingt als auch geografisch, würde schnell den Nährboden für extreme Tendenzen bereiten. "Existenzängste konkurrieren mit dem Drang nach Neuem, die künftige Einheit der Gesellschaft steht immer noch auf der Kippe." Die Oberbürgermeisterin appellierte daher an die Anwesenden: "Wir müssen uns auf das Gemeinsame besinnen, nicht auf die Gegensätze." Dabei könne Gießen als gutes Beispiel für die deutsche Einheit dienen. "Die Einrichtung im Meisenbornweg war das Tor zur Demokratie und wird nun zu einem Lern- und Erinnerungsort." Damit schließe sich der Kreis. Foto: Leyendecker