"Lernen mit Spaß" beim "Sommercamp" an GGO in Gießen

Digital statt Papier: Die E-Screens sind ein "echtes Highlight" und kommen bei den Schülern besonders gut an. Foto: Lemper

GiessenDass Kinder und Jugendliche nach der mehrwöchigen Corona-Zwangspause mit Distanzunterricht gerne in die Schule zurückgekehrt sind, hat irgendwie in diese außergewöhnliche Zeit gepasst. Da mag es auch gar nicht allzu sehr überraschen, wenn einige von ihnen sogar noch eine Ferienwoche drangeben - und die Stimmung trotzdem locker und entspannt ist. "Sommercamp 2020" nennt sich das vom Kultusministerium finanziell unterstützte Format, an dem sich in der Stadt nur die Gesamtschule Gießen-Ost (GGO) mit etwa 80 Schülerinnen und Schülern beteiligt.

Das klingt ein bisschen nach Abenteuer. Tatsächlich steckt dahinter die Absicht, zumindest einen Teil des verpassten Lernstoffs nachzuholen oder Inhalte komprimiert aufzufrischen. An der GGO geschieht das nun an vier Tagen mit jeweils sechs Stunden von 9 bis 15 Uhr in den Fächern Englisch und Mathematik. Hier sei der größte Bedarf festgestellt worden. Adressaten sind die Fünft- bis Neuntklässler. "Lernen mit Spaß" dient dabei als Motto für dieses kleine schulische Extra, betont Organisatorin und Lehrerin Rebekka Ott.

"Wie eine Sprachreise"

Wie groß die während der häuslichen Beschulung entstandenen Wissenslücken sind, wird wohl erst das nächste Schuljahr genauer zeigen. "Bis zu den Herbstferien werden wir zunächst kompensatorisch tätig sein", sagt GGO-Direktor Dr. Frank Reuber im Gespräch mit dem Anzeiger. Dennoch ist er "guten Mutes", dass vorhandene Defizite rasch ausgeglichen werden können. Seine Zuversicht resultiert insbesondere aus den überwiegend positiven Ergebnissen der Evaluationen von Lehrern, Eltern und Schülern. "Den Rest kriegen wir dann auch noch hin", so Reuber, "das 'Sommercamp' ist dafür jedenfalls schon mal ein guter Anfang". Es sei ihm einfach wichtig, "damit als Schule auch ein Signal zu senden, Impulse zu setzen und etwas anzubieten".

Konkret bedeutet das, einerseits im Englischen die Kommunikation zu fördern. Denn in den vergangenen Wochen sei die Fremdsprache zu Hause wahrscheinlich nicht ganz so häufig angewendet worden. "Das ist jetzt wie eine Sprachreise - nur in die Schule." Andererseits gilt es, sich in Mathematik mit verschiedenen Übungsaufgaben auseinanderzusetzen. Das sei sehr intensiv, aber die Einheiten hätten keineswegs den "klassischen Unterrichtscharakter", versichern die Lehrer Stefanie Bellof und Marc Hoppe. Vor allem vom Arbeiten in kleinen Lerngruppen mit je sieben Schülern würden alle profitieren, weil sie sich so auch stärker wahrgenommen fühlen. Zumindest lasse sich keinerlei Leistungsverweigerung beobachten. Im Gegenteil werde sogar sehr offen und ehrlich mit Schwächen umgegangen. "Wir haben den Eindruck, dass die Kinder wirklich happy sind, hier zu sein."

ZAHLEN UND FAKTEN Hessenweit haben sich mindestens 6500 Jugendliche aus 130 Schulen für das "Sommercamp 2020" angemeldet, heißt es aus dem Hessischen Kultusministerium. Die Unterrichtszeiten sind variabel. Zudem entscheiden die Schulen, wie sie den Lernprozess gestalten. Die Lehrkräfte erhalten 25 Euro pro Stunde. Darüber hinaus wird es für die Klassen 1 bis 8 mit der "Ferienakademie" noch ein freiwilliges und kostenloses Angebot in den Fächern Deutsch, Mathematik und gegebenenfalls Englisch geben - und zwar in den letzten beiden Wochen der Sommerferien. Inhaltlich-pädagogisch ähnele dieses Format dem "Sommercamp", so der stellvertretende Ministeriumssprecher Philipp Bender. Auch hier gelte es, wichtige Lerninhalte nachzuarbeiten, die während der häuslichen Beschulung zu kurz gekommen sind. Ein wesentlicher Unterschied bestehe darin, dass vor allem Lehramtsstudierende und Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst eingesetzt werden sollen, die zuletzt wenige praktische Erfahrungen sammeln konnten. Die "Ferienakademie" ist außerdem zentral organisiert. Das heißt, dass ein Schüler in diesen zwei Wochen nicht unbedingt seine gewohnte Schule besucht, sondern eben eine andere, die obendrein auch nicht wohnortnah sein müsse. Bisher lägen in ganz Hessen circa 15 000 Anmeldungen vor - wie viele davon aus Gießen, konnte Bender noch nicht sagen. (bl)

Zwar musste dem einen oder anderen am ersten Tag noch "hinterhertelefoniert werden", berichtet Rebekka Ott. Dafür seien schließlich noch ein paar "Überraschungsgäste" aufgetaucht, nämlich vier Schüler mehr als zuvor angemeldet waren. Überhaupt ist Frank Reuber mit der "bemerkenswerten" Zahl von über 80 jungen Teilnehmern mehr als zufrieden. Wenngleich etwa die Hälfte von den Eltern dazu animiert und ein Teil von den Klassenlehrern gezielt angesprochen worden ist, sei das Bestreben, sich verbessern zu wollen, erkennbar. Nicht alle sind freilich auf demselben Leistungsniveau. Aber das spiele nicht die entscheidende Rolle, so der Schulleiter. "Das Tun steht im Vordergrund."

Bei diesem Tun werden die Mädchen und Jungen von fünf hauptamtlichen Pädagogen sowie von fünf Referendaren respektive Vertretungskräften im Rahmen der "Verlässlichen Schule" mitunter klassen- und jahrgangsübergreifend betreut. Hinzu kommt noch ein Sportlehrer, der einspringt, wenn jemand zwischendurch eine Pause braucht und sich für einen Moment lieber sportlich austoben möchte. Und ab Freitagnachmittag wartet dann immerhin nochmal eine vierwöchige Auszeit, ehe ab dem 17. August wieder der mutmaßlich immer noch nicht ganz reguläre schulische Regelbetrieb beginnt. Angesichts der positiven Erfahrungen hält Frank Reuber übrigens auch ein "Sommercamp 2021" an der GGO für vorstellbar - selbst wenn das kommende Schuljahr ohne Unterbrechungen ablaufen sollte.