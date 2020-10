Lesung mit Dagmar Tenten

Jetzt teilen:

GIESSEN - Im Frauenkulturzentrum in der Walltorstraße findet am Mittwoch, 21. Oktober, um 19 Uhr eine Lesung mit der Leiterin der Gießener "Büchergilde", Dagmar Tenten, statt. Die Autorin stellt ihr Buch "Timmy Schatze-Tatze" vor: Es ist die Geschichte ihres Hundes, die auch ihre Geschichte ist: Sie gehen - wie jeden Morgen - spazieren, voller Pläne für den eben beginnenden Sommer. Doch plötzlich greift ein großer Hund Timmy an, und innerhalb weniger Sekunden ist in ihrem Leben nichts mehr so, wie es war. Für die Lesung ist eine Anmeldung bis zum 20.. Oktober erforderlich (0641/13071 oder buero@frauenkulturzentrum-giessen.de).