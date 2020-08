"Letzte große Lücke" mit Tempo-30-Zone in Gießen-Wieseck geschlossen

Jetzt muss aber auch kontrolliert werden: Ortsvorsteher Wolfgang Bellof und sein Stellvertreter Michael Oswald sind froh über die Geschwindigkeitsbegrenzung. Foto: Jung

GIESSEN-WIESECK. Die Autos sausten vorbei, als Ortsvorsteher Wolfgang Bellof (SPD) und sein Stellvertreter Michael Oswald (CDU) bei einem Spaziergang in den Wiesecker Straßen unterwegs waren. Tempo 50 durften sie noch fahren, die Markierung 30 auf den Fahrbahnen war zwar bereits aufgebracht, aber die Geschwindigkeitsbegrenzung tritt erst durch die entsprechenden Verbotsschilder in Kraft. Inzwischen gilt die Tempo-30-Zone auch offiziell: mit entsprechenden Schildern, Markierungen und dem Aufheben der Vorfahrtsregelungen.

Der Ortsvorsteher und sein Stellvertreter sind froh über die Umsetzung des Ortsbeiratsbeschlusses, den CDU und SPD im November gemeinsam einbrachten und der von beiden Fraktionen sowie der Bürgerliste für Umweltschutz und Frieden (BUF) beschlossen wurde. Freie Wähler und FDP stimmten dagegen. Die Mehrheit der Bürgervertreter verlangte eine "generelle 30 km/h Zone" - und das für alle Straßen in Wieseck, ausgenommen die Marburger Straße. Das ist fast in allen Punkten erreicht worden.

Auf dem großen Plan, den Bellof beim Rundgang dabei hatte, ist ersichtlich, dass das Gebiet zwischen Marburger Straße, Ludwig-Richter-Straße und Gießener Straße nun "als letzte große Lücke" geschlossen wird. "Hier wird bestimmt auch wieder schneller gefahren", vermutet ein Anwohner, der beim Rundgang auf die beiden trifft. Er meint gar, hier müsste gleich ein Blitzer aufgestellt werden. Viele Anwohner würden sich über die 30er-Zone freuen, es gebe aber sicher auch Gegner, vermutet Bellof. Nach der endgültigen Einrichtung sei es an der Stadt, das zu kontrollieren. Informationen für die Bewohner in den Bereichen könnten mittels Handzetteln in den Briefkästen verteilt werden, schlägt der Christdemokrat Oswald vor. Die beiden Wiesecker Kommunalpolitiker setzen sich auch für die Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern im Stadtteil ein. Im Antrag vom November war deshalb auch von Fahrradstraßen die Rede, und zwar für die Karl-Benner-Straße und die Straße Wingert.

Dazu schreibt Verkehrsdezernent Bürgermeister Peter Neidel (CDU): "Die Einrichtung von Fahrradstraßen sei gemäß Straßenverkehrsordnung an verschiedene Bedingungen geknüpft." Ob die Voraussetzungen in der Karl-Benner-Straße und im Wingert gegeben sind, werde geprüft.

Das lange Straßenstück Steinerne Brücke ist die letzte Straße, die noch nicht grundhaft saniert wurde, wie Bellof berichtete. Dort soll es aber auch bald losgehen. Jetzt, wo die Anlieger nicht mehr zur Kasse gebeten würden, hätten sie nichts gegen die vorgesehenen Bäume, sagte der Ortsvorsteher mit Blick auf den Ausbauplan. Wenn in Wieseck die Rede auf den Rad- und Fußweg entlang der Philosophenstraße kommt, gärt es bei den Kommunalpolitikern. Auch die Spitze des Ortsbeirates hält ihren Ärger über die ständigen Verzögerungen nicht zurück. Doch es keimt Hoffnung auf: Ein Umweltgutachten wird im Oktober erstellt und soll eine Aussage dazu treffen, auf welcher Seite der Weg besser angelegt wird.