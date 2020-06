Letzte-Hilfe-Kurs des Hospiz-Vereins online

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). 20 Teilnehmer und Teilnehmerinnen hatten den Mut, den vom Hospiz-Verein Gießen angebotenen Letzte-Hilfe Kurs online zu besuchen. Üblich sind bei den Hospizen wegen der Sensibilität der Thematik ausschließlich Präsenzveranstaltungen, aber das Coronavirus zwingt zu Veränderungen.

Für die Teilnehmer und Kursleiter, Stefanie Stuchly, Koordinatorin im Hospiz-Verein und Armin Gissel, Pfarrer a.D., war diese Veranstaltung neben der ungewohnten Form der Wissensvermittlung eine technische Herausforderung. Denn wie die Präsenzveranstaltung nimmt der Onlinekurs vier Zeitstunden mit Pausenunterbrechungen in Anspruch, um „das kleine 1 x 1 der Sterbehilfe“ – Sterben als ein Teil des Lebens, vorsorgen und entscheiden, Leiden lindern und Abschied nehmen – zu vermitteln. Natürlich hatten die Kursteilnehmer die Möglichkeit, sich im Vorfeld in das Equipment der digitalen Plattform einweisen zu lassen. Davon wurde auch reger Gebrauch gemacht.

In den Onlinekurs wurden auch praktische Übungen eingebettet. Im Vorfeld erhielten die Teilnehmer Mundpflegeartikel , Aromadufttücher und eine Anleitung zur Vorbereitung. Im Ergebnis konnte festgestellt werden, dass auch praktische Übungen im Onlineformat möglich sind und der gesamte Kursabend äußerst kurzweilig war. Der nächste Letzte-Hilfe-Kurs online findet am 16. Juli von 17.30 bis 21.30 Uhr statt. Interessierte melden sich bitte bis zum 9. Juli unter Tel.: 0641/3012812 oder per Mail: s.stuchly@hospiz-verein-giessen.de an. Detaillierte Informationen und Einweisungen in die digitale Plattform erhalten sie nach der Anmeldung.