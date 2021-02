Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Die Evangelische Familien-Bildungsstätte Gießen bietet am Mittwoch, 24. Februar, von 18 Uhr bis 21 Uhr den Online-Vortrag (per Zoom) „Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung“ an. Die richtige Formulierung ist ausschlaggebend dafür, dass der Wille auch Beachtung findet. Referentin ist Rechtsanwältin Julia Christina Sator. Information und Möglichkeiten zur Anmeldung gibt es telefonisch unter 0641/966120 während der zur Zeit eingeschränkten Bürozeiten und über www.fbs-gi.de.