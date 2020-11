Letztes Geleit für 27 Gießener Körperspender

„Geeint im Willen, anderen Menschen zu helfen“: Angehörige der Körperspender nehmen in der Kapelle des Neuen Friedhofs Abschied. (Foto: Leyendecker)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. Eigentlich sollten die 27 Körperspender des Instituts für Anatomie und Zellbiologie der Justus-Liebig-Universität (JLU) bereits im Mai beigesetzt werden. Corona-bedingt war das jedoch nicht umsetzbar, sodass man den Zeitpunkt neu wählen musste. Für viele Angehörige war die Bestattung am vergangenen Freitag nun endlich die Möglichkeit, von den Verstorbenen Abschied zu nehmen und sie zu ihrer letzten Ruhestätte zu begleiten.

Für die Bestattungen samt Gottesdienst an diesem neblig-kühlen Novembertag waren jedoch Corona-bedingt zwei Termine notwendig. So wurde die Trauerfeier in der Kapelle des Neuen Friedhofs in Gießen auf einen Termin am Vormittag und einen am Nachmittag aufgeteilt. 30 Leute waren innerhalb der Kapelle zugelassen, weitere Personen im Innenhof.

Neben musikalischen Darbietungen machte Pfarrerin Gabriele Dietzel deutlich, welchen Dienst die Verstorbenen für die Gesellschaft getätigt hatten: „Viele Menschen werden heute gemeinsam bestattet, obwohl sie einander nicht kannten. Was sie einte, das war der Wille, anderen Menschen zu helfen. Im Angesicht des Todes haben sie an das Leben anderer gedacht.“ Die Universität und die Kirche arbeiten bei der jährlich stattfindenden Trauerfeier eng zusammen und gedenken der Personen gemeinsam. Für Andreas Meinhardt, Professor des Instituts für Anatomie und Zellbiologie, ist es von großer Bedeutung, die Verstorbenen zu ehren und ihnen zu gedenken. „Nach dem Tod sich für die Allgemeinheit zu Verfügung zu stellen, das gebührt größten Respekt. Unsere Medizinstudenten haben die Gelegenheit genutzt, den die Körperspender ihnen gegeben haben. Sie sind unersetzlich bei der Ausbildung künftiger Ärzte“, so Meinhardt. Für ihn als Lehrenden sei es jedes Jahr eine besondere Art von Abschied. „Sie als Angehörige nehmen ein zweites Mal Abschied von ihren Liebenden“, meint Meinhardt.

Auch er und seine Studenten fühlen sich den Verstorbenen verbunden, wenn auch auf besondere Weise. „Durch Untersuchungen erfahren wir einen kleinen Teil des Lebens der Verstorbenen. Wir Lehrenden wie auch Studenten sind den Angehörigen verbunden und ihnen von tiefstem Herzen dankbar“.

„Unendlich dankbar“

Dankbarkeit zeigten auch die anwesenden Studenten. Stellvertretend für sie sprach Bela Stewen, ein Medizinstudent des fünften Semesters. Er betonte die Dankbarkeit und die Wertschätzung der Studenten, dass die Körperspender ihnen die Möglichkeit zur Forschung ermöglicht hatten. „Jeder Mensch ist unterschiedlich. Die Betrachtung des Verstorbenen erfolgt aus verschiedenen Perspektiven. Der Respekt über das Thema Leben und Tod ist bei uns allen Studierenden zu spüren“, so Stewen. Der Tod sei, meint der Student, ein Teil eines jeden Menschen und dieser Teil sei von unschätzbarem Wert. „Uns wurden die Körper zu Verfügung gestellt, damit wir Ärzte werden können. Dafür sind wir unendlich dankbar, denn diese Praxis lernt man nun einmal nicht aus Büchern“, resümiert Stewen. Zum Abschluss zitiert er den französisch-deutschen Arzt Albert Schweitzer: „Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinausgibt, geht nicht verloren.“

Der Gottesdienst wurde sowohl von evangelischen wie auch von katholischen Geistlichen durchgeführt. Pater George Chittilappilly gedachte den Toten im Rahmen seiner Ansprache. „Das Sterben ist endgültig. Das Innehalten danach scheint für uns notwendig zu sein, um zu trauern, denn der vertraute Mensch verlässt uns. Alles steht einen Moment still“. Dass wir Menschen bei Unglücken oder Todesanzeigen kurz innehalten, das gehöre zur menschlichen Psyche. Nach dem Tod eines Angehörigen werde nichts mehr so sein, wie es mal war, so Chittilappilly. „Je näher wir einem Menschen stehen, der stirbt, desto stärker fühlen wir das. Viele Verstorbene mussten wegen Corona lang auf die heutige Beisetzung warten. Für sie als Angehörige ist das Warten heute zu Ende“, meint der Pater. Mit der Bestattung schließt sich der Kreis des Lebens, so die beiden Geistlichen, nachdem sie die einzelnen Namen der Verstorbenen nannten.

Würdevoller Abschied

Nach der Trauerfeier wurden die Anwesenden dazu eingeladen, die Urnen der Toten beizusetzen. „Wir gehen nun mit den Toten zusammen einen letzten Weg auf dieser Erde und nehmen von ihnen auf dieser irdischen Welt Abschied“, gedenkt Dietzel zu Beginn des Trauerzuges. Am Urnenfeld hatten die jeweiligen Angehörigen die Chance, nochmals an der Urne zu gedenken und Blumen und persönliche Gegenstände in die Erde niederzulassen, bevor zwei Sargträger die Urne in die jeweiligen Fassungen legten. Pater Chittilappilly und Pfarrerin Dietzel sprachen abwechselnd die Namen der Verstorbenen und sprachen ein Gebet bei jeder einzelnen Urnenbeisetzung. Für viele Angehörige endete somit die Zeit des Wartens. Sie hatten die Möglichkeit erhalten, sich trotz der Pandemie ein letztes Mal würdevoll von ihren Angehörigen zu verabschieden.