Letztes Teilstück macht aus Gießener Ring einen wirklichen Ring

Kirmes 1950, die Brücke ist noch kein Thema, die Häuser links fielen ihr später teilweise zum Opfer. Im Hintergrund die Eisenbahnbrücke. Foto: Ortsarchiv Kleinlinden

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Als letztes Teilstück des Gießener Ringes, mit der weithin sichtbaren Brücke über das Gleisdreieck und die Frankfurter Straße, einst als B3 und B 49 bezeichnet, im sogenannten Ortsteil Bernhardtshausen, erfolgte am 19. November 1979 die Einweihung der Südspange. Damit war der insgesamt etwa 23 Kilometer lange Gießener Ring komplett befahrbar. Was den damaligen Oberbürgermeister Hans Görnert zu der Bemerkung veranlasste: "Erst heute ist der Ring wirklich ein Ring." Es war das teuerste Teilstück der gesamten Umgehung.

Die etwa 500 Meter lange Brücke kostete 13 Millionen DM, das komplette Teilstück etwa 31 Millionen DM. Etwa 13 000 Kubikmeter Beton und 2000 Tonnen Stahl fraß das Bauwerk in sich hinein. Die Brücke entstand im sogenannten "Taktschiebeverfahren". Das bedeutet, dass alle Brückenteile hinter dem östlichen Widerlager in der immer gleichen Schalung betoniert wurden und nach dem Erhärten des Betons mit Hilfe hydraulischer Pressen weitergeschoben wurden. Dann kam das nächste Teilstück an die Reihe, bis endlich die gesamte Brücke fertiggestellt war. Der gegenüber dem Betonteil viel leichtere Vorbauschnabel erleichterte das Erreichen des nächsten Brückenpfeilers. Die Brückenbauarbeiten wurden von einer Arbeitsgemeinschaft der Firmen Holzmann und Züblin ausgeführt. Die Brücke forderte aber auch Opfer: Dem Bau fielen drei Häuser der Spitzhacke zum Opfer, darunter das ehemalige Gasthaus "Rangierkopf", das insbesondere bei Eisenbahnern beliebt und bekannt war. Albert Deibel, der seit 1972 in der Frankfurter Straße 208 wohnt, sagt, dass man sich an den Lärm, der durch das immer höhere Verkaufsaufkommen entstanden sei, gewöhnt habe.

Heute gibt es nahe der Brücke nur noch ein weiteres Wohngebäude. Ein Bauernhof, ein kleiner Lebensmittelladen und ein Wohnhaus wurden für den Brückenbau beseitigt. Proteste von Anwohnern in der damaligen Planungs- und Bauphase gab es nicht. Die Vierfachverglasung von Deibels Fenstern sorgen für Lärmschutz, ungemütlich ist es auf dem Balkon, dort besteht ein ständiger Lärmpegel und für eine Unterhaltung muss man die Stimme kräftig anheben.

Auch der Ortsbeirat beschäftigte sich zu dieser Zeit nicht mit dem riesigen Bauwerk, das seitdem die Gegend dominiert. Laut wurden zwischenzeitlich Forderungen nach einer Geschwindigkeitsreduzierung im Bereich Kleinlinden von 100 km/h auf Tempo 80. Doch mit Hinweis auf die Lärmschutzrichtlinie der Straßenverkehrsordnung war das Ansinnen schnell vom Tisch.