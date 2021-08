"Leute lechzen nach Begegnung" beim Gießener "Wischmob"

Säckeweise Müll haben die fleißigen Sammler zusammengetragen. Foto: Czernek

GIESSEN - Etwa 50 Bewohner aus dem Nordstadtquartier beteiligten sich an der Aktion "Wischmob". In diesem Jahr war jedoch vieles anders als sonst: Normalerweise wird die Aktion als Frühjahrsputz mit wesentlich mehr Leuten und auch über einen längeren Zeitraum durchgeführt, berichtete Lutz Perkitny vom Nordstadtverein. "Wir wollten es eigentlich gar nicht so groß machen, schon wegen Corona, und haben es gar nicht groß beworben", sagte er im Gespräch mit dieser Zeitung, freute sich aber dennoch über die rege Beteiligung.

Mit Zange und Beutel

"Die Leute lechzen nach Begegnung und das ist ein einfaches und unkompliziertes Angebot." Und so kamen viele aus dem Viertel, griffen beherzt zu Zange und Müllbeutel und sammelten alles auf, was sie auf dem Weg zwischen Nordstadtzentrum und Werkstattkirche fanden und was in den Beutel passte. Besonders eifrig gesammelt hat die neunjährige Clara mit ihrer sechsjährigen Schwester Mathilde. Sie fanden unter anderem ein Buch, ein T-Shirt, ein paar Socken, Wasserflaschen, Metallstücke und unzählige Zigarettenkippen.

Zum Abschluss und als kleinen Dank gab es bei der Werkstattkirche noch ein paar Getränke und ein paar Kleinigkeiten zur Stärkung. Christoph Geist, einer der Macher der Werkstattkirche und Mitorganisator, freute sich über die aktive Beteiligung und dankte allen für ihr Engagement.

Die diesjährige Wischmobaktion wurde inhaltlich an das Projekt "Ich.Morgen" der Stadtbibliothek angeschlossen, das sich in seinem abschließenden Teil mit dem Thema "Umwelt" beschäftigt. Der gesammelte Müll wird am Ende der Aktion nicht einfach nur fachgerecht entsorgt, er dient auch einem digitalen Kunstprojekt, das zum Themenabschluss-Event von "Ich.Umwelt" am 18. September ab 16 Uhr auf dem Berliner Platz gezeigt werden soll, versicherte Wally Hund, Mitarbeiterin des Projekts "Ich.Morgen".

Ein weiteres Mal zur Müllzange gegriffen wird bereits am kommenden Samstag, 28. August (Treffpunkt 10 Uhr, Jugendwerkstatt, Alter Krofdorfer Weg 4). Dieses Mal geht der Weg durch die Weststadt und endet gegen 13 Uhr am Quartiersmanagement Gießen-West in der Pater-Delp-Straße. Mitmachen kann jeder. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Müllzangen und Handschuhe werden vor Ort ausgeteilt.