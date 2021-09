Licht des Friedens in Gießen angekommen

Die Band "Pai Nosso" gestaltet den musikalischen Teil des Gottesdienstes. Fotos: Jung

GIESSEN - Jährlich sind seit 2002 neun Kerzen vom 1. September, dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, bis zum Buß- und Bettag durch die Rhein-Main-Region unterwegs und leuchten in etwa 70 bis 80 Gemeinden als "Licht des Friedens" bei ökumenischen Friedensgebeten und Gottesdiensten. Sie brennen im Gedenken an die Opfer von Krieg, Terror und Gewalt. Einen dieser Gottesdienste gestalteten in diesem Jahr wieder zwei Frauen aus der Gießener Luthergemeinde sehr kreativ. Sabine Scheld und Annelotte Zeiss nahmen das Thema "Wer ein Kind aufnimmt in meinem Namen, nimmt mich auf!" in den Blick. Denn das Motto lautet diesmal: "Gestohlene Kindheit - Sackgasse Flüchtlingslager". Die Kerze wurde jetzt bei einem Ökumenischen Friedensgottesdienst in der Kulturkirche St. Thomas Morus entzündet und stand im Mittelpunkt der Feier. Sie brannte bereits beim Auftaktgottesdienst im Frankfurter Dom.

Jugendliche verlasen aus dem Kirchenschiff die Kinderrechte. Zudem wurde für Kinder auf der Flucht gebetet und eine unrechte und unwürdige europäische "Lagerpolitik" beklagt. "Wir wollen Menschenrechte statt Moria", lautet eine Forderung der beteiligten Kirchengemeinden. Zwei Mitarbeiterinnen von der Caritas und der Petrusgemeinde berichteten von ihrer Arbeit aus der Flüchtlingshilfe und kritisierten die verheerenden Zustände, sind enttäuscht über die mittlerweile zurückgehenden Aktivitäten für Flüchtlinge und Kinder: Kinder fliehen vor Krieg und Gewalt, politischer Verfolgung, der Rekrutierung als Soldat, vor einer Zwangsheirat oder Zwangsprostitution. Sie fliehen mit ihrer Familie oder allein. 40 Prozent der fast 80 Millionen Menschen auf der Flucht sind jünger als 18 Jahre - Kinder, prangerten sie an.

"Minderjährige auf der Flucht brauchen den Schutz vor Gewalt", machen die Gläubigen deutlich. Im menschenunwürdigen Flüchtlingslager Moria auf Lesbos versuchen Kinder, sich das Leben zu nehmen, weil die Schmerzen in Körper und Seele zu groß sind, wird berichtet. Leider war die Akustik im Gotteshaus schlecht und einige Besucher machten mit Gesten und Rufen darauf aufmerksam, dass sie zu ihrem Bedauern manche Passagen der Vorträge nicht genau hören konnten.

Pfarrer Johannes Lohscheidt (Wicherngemeinde) predigte zum Markusevangelium. Den Gottesdienst bereiteten Mitglieder der Wichern-, Luther- und Thomas-Morus-Gemeinde gemeinsam vor. Die musikalische Gestaltung übernahm die Band "Pai Nosso". Die Flüchtlingshilfe sucht händeringend ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Unterstützung und aktiver Mitarbeit, wurde am Ende des Gottesdienstes bekannt.

Auslöser 9/11

Unter dem Eindruck der Anschläge vom 11. September 2001 in New York gründeten verschiedene christliche Gruppen, Gemeinden und Kirchen das Ökumenische Friedenskonveniat Rhein-Main, um über Konfessionsgrenzen hinweg gemeinsam zu beten und Friedensarbeit zu gestalten. Daraus ist 2002 die Aktion Wanderfriedenskerze entstanden: Besonders gestaltete Kerzen "wandern" seitdem in jedem Herbst durch die Region und brennen als "Licht des Friedens" bei ökumenischen und konfessionsübergreifenden Veranstaltungen.

Immer am 1. September - dem Beginn des Zweiten Weltkrieges - startet die Aktion Wanderfriedenskerze. Am Buß- und Bettag, dem letzten Tag der Ökumenischen Friedensdekade, endet die Aktion mit einem gemeinsamen Abschlussgottesdienst oder dezentralen Feiern. Im Anschluss werden die Friedenskerzen als verbindende Symbole für Frieden und Versöhnung an Partnerkirchen und -organisationen insbesondere in Krisen- und Konfliktgebieten in aller Welt weitergereicht.