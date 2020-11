Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESECK - Eigentlich hätte am 28. November das "Lichterfest" in Wieseck rund um den Lindenplatz stattfinden sollen, wie jedes Jahr am Tag vor dem 1. Advent. Doch auch diese beliebte Traditionsveranstaltung im Freien ist nun der aktuellen Corona-Entwicklung zum Opfer gefallen. Wie aus dem Kreis der Organisatoren zu erfahren war, ist das Fest abgesagt worden.