Lichtershow auf Fassade des Mathematikums gezeichnet

GIESSEN - Schon wieder wurde die Nacht in der Stadt per Video zum Tage: Am Samstag machte das

Ensemble Daniela und Pascal Kulcsár auf ihrer strahlenden Lichtkunst-Schau in Gießen Station und verwandelte zum Jubiläum "75 Jahre Hessen" das Mathematikum in eine aparte Projektionsfläche. "Flashlines" hieß das leuchtende Spektakel. Die kleinen und großen Zuschauer waren berührt und höchst angetan. Das lag auch daran, dass man mit dem eigenen Handy die Lichtperformance beeinflussen konnte, also mitmachen durfte, ohne auf irgendeine Bühne zu müssen. Die Show tourt momentan durch 30 hessische Städte. Zu Beginn des Spektakels hatten sich einige Gießener am Museum eingefunden oder beim Vorbeigehen aufhalten lassen, zumal zu den bewegten Bildern auch noch eine lebhafte, jedoch nicht aufdringliche Musik ertönte. Zu übersehen war die Sache jedenfalls nicht.

Frage an einen der Macher: "Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, so etwas hier in Gießen zu schaffen?" Antwort: "Gießen war ein Vorschlag aus der Staatskanzlei, als wir die Tour geplant haben", sagte Pascal Kulcsár vom Designteam. Er war vorher noch nie im Mathematikum, "aber das passte thematisch wunderbar, denn unsere Kunst ist tatsächlich sehr mathematisch: indem sie programmiert ist, ist sie im Prinzip ja angewandte Mathematik. Wir waren sofort einverstanden. Die Fassade passt auch, es ist nämlich immer ein Thema, ob davor genug Platz ist und wie hell es vor Ort ist." Das Besondere an der Produktion sei, dass man vor Ort fast keine Vorbereitungszeit brauche, sagte Kulcsár. "Wir zeichnen gleichsam direkt auf die elektronisch erfasste Fassade, und so wird die Projektion von unserer Software generiert." Die bespielt dann zielgenau die Fassade des Mathematikums.

Ein ziemlich cooles System, das dem Designteam große Freiheiten einräumt, spontan zu agieren,. "Wenn wir mit unserem Videotruck irgendwo ankommen, wo uns ein Gebäude gefällt, können wir einfach schnell mal 'ne Projektion machen, überall, auf alles, und auch ohne zu fragen", sagte Daniela Kulcsár am Rande der Schau. Viele große und nicht wenige kleine Gießener ließen das Schauspiel auf sich wirken, und die Internetzugänge zum Mitmachen (man wählte am Handy einen Link an und konnte loslegen) waren fast permanent belegt: die Zuschauer wollten gerne mitmischen, das Tempo verändern oder Farben. Oder einfach mal schauen was überhaupt passiert, wenn man mitmacht. Und wie sie mitmachten. Während sich der samstägliche Feierabendverkehr emsig durch die Bahnhofstraße bewegte, waren die Fassade des Museums und ein Teil des Nebengebäudes komplett in eine Projektionsfläche verwandelt. Farbig angestrahlt, mit nachgezogenen Umrissen der Fenster und architektonischer Details als Grundlage. Darüber wurden mit sanften Überblendungen große Farbflächen gelegt und die Farbstimmungen von kräftig poppig zu sanft pastellfarben verändert, das ganze Gebäude lebte gleichsam.

Mixur mit Technomusik

Die sanfte, esoterisch angehauchte Technomusik, eine ungewöhnliche Mixtur, versorgte das Geschehen gleichzeitig mit etwas Schwung, vor allem aber einer beruhigenden Sachtheit. Nur Rundungen waren außer den Fensterbögen des Hauses keine im Spiel. Nichts wiederhole sich, hatten die Kulcsárs noch erklärt. Der Rest vermittelte sich von selbst, eine fließende Collage von Farben und Formen, die man in ihrer ästhetischen und das Gebäude beiläufig enträumlichenden Qualität ohne Mühe als Kunst erkennen und akzeptieren konnte. Obgleich natürlich das Ganze völlig naturwissenschaftlich und mathematisch geprägt und gesteuert war. Kunst auf der Basis von Mathe und Physik mitten im Stadtraum. Und es sah sehr gut aus.