Lidl-Filiale in Gießen präsentiert sich in neuem Look

GIESSEN - Attraktive Einkaufsbedingungen in einer modernen Einkaufsstätte - als zuverlässiger Nahversorger ist Lidl die Nähe zum Kunden besonders wichtig. Daher wird die Filiale in der Sudetenlandstraße 2/ Ecke Marburger Straße derzeit komplett umgestaltet und empfängt die Kunden ab Montag, 23. August, mit einem neuen Filialauftritt.

Bei der Neugestaltung geht Lidl noch konsequenter auf die Wünsche und Einkaufsgewohnheiten der Kunden ein und richtet die Filiale komplett an den Kundenbedürfnissen aus, heißt es in einer Pressemitteilung. "Diese Filiale gibt es bereits seit 17 Jahren und viele Kunden kaufen regelmäßig bei uns ein", so Lidl-Filialleiterin Monika Gogollok. "Daher freuen wir uns umso mehr, die Kunden in der neu gestalteten Filiale begrüßen zu dürfen - in moderner Optik, optimierte Warenpräsentation, mehr Platz für Frische und neuer Möblierung". Mit dem neuen Filialauftritt wird der Einkauf bei Lidl noch einfacher, intuitiver und angenehmer, heißt es. Insbesondere das Frischesortiment mit Obst und Gemüse, Backwaren, Frischfleisch und Molkereiprodukten erhält mehr Fläche in der Filiale. Auf diese Weise kann Lidl den Kunden in diesem wichtigen Sortimentsbereich eine noch größere Auswahl an frischen Qualitätsprodukten anbieten.

Kundenwünsche

Neue, moderne Regale und Kühlmöbel sorgen für eine übersichtliche, optisch ansprechende Präsentation der Produkte. Bei der optimierten Anordnung der verschiedenen Produktgruppen in der Filiale habe sich Lidl konsequent an den Einkaufsgewohnheiten der Kunden ausgerichtet. Zur schnellen und einfachen Orientierung in der Filiale ist zur Kennzeichnung der Produktkategorien eine eindeutige Beschilderung oberhalb der Regale angebracht. Im ganzen Filialinnenraum setzt Lidl beim neuen Filialauftritt verstärkt auf hochwertige Materialien, um den Kunden eine attraktive Einkaufsumgebung zu bieten und die rund 4400 Einzelartikel, davon 75 Prozent Eigenmarken und 25 Prozent Markenartikel, bestmöglich auf der Verkaufsfläche von 1200 Quadratmetern zu präsentieren. Zum Sortiment gehören auch 350 Einzelartikel aus dem Bio-Segment, davon rund 100 Artikel mit Bioland-Zertifizikerung und knapp 30 Fairtrade-Artikel. Ergänzend finden die Kunden wechselnde Aktionsartikel wie Textilien, Haushalts- und Elektroartikel. Den Kunden stehen 100 Parkplätze zur Verfügung. Zum umfangreichen Service gehören Einkaufswagen für verschiedene Bedarfe, wie für Rollstuhlfahrer, verschiedene Bezahlmöglichkeiten, die digitale Kundenkarte Lidl Plus oder auch gebührenfreie Bargeldabhebungen.